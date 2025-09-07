Giá vàng tăng, vợ chồng cãi nhau: "Năm qua coi như mất trắng 500 triệu"

Sáng nay 6-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 133,9 triệu đồng/lượng, bán ra 135,4 triệu đồng/lượng - tăng thêm 100.000 đồng so với sáng qua.

Với diễn biến này của giá vàng, nhiều người chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu có tiền thì mua, không có tiền thì đương nhiên là… thôi. Tuy nhiên, nhiều khi vấn đề lại không hề đơn giản như vậy. Tâm sự của người chồng trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như thế, có thể tóm tắt bằng 1 câu: Chồng đòi mua vàng từ thời giá vàng chỉ “đầu 8”, vợ không nghe, giờ nhìn giá vàng mà tiếc hùi hụi, chán cả nhau.

Vì không mua vàng nên “1 năm qua coi như mất 500 triệu”

Trong bài đăng của mình, người chồng này cho biết năm ngoái khi giá vào dao động ở mức 80-89 triệu đồng/lượng, anh đã bàn với vợ sẽ dùng khoản tiết kiệm 940 triệu đồng để mua vàng. Tuy nhiên, vợ anh lại không đồng ý và khăng khăng mang hết tiền đi gửi tiết kiệm. Bây giờ khi giá vàng đã lên tới 135 triệu đồng/lượng, người chồng rất tiếc và không thể ngừng thở dài về quyết định của vợ.

“Nếu lúc ấy mà vợ mình chịu nghe mình, mang tiền tiết kiệm đi mua vàng thì giờ cũng lãi được 500 triệu. Thế là coi như 1 năm mất trắng 500 triệu, càng nghĩ càng thấy chán. Có vợ bác nào cũng như vợ em không?” - Người chồng trải lòng.

Khoản tiết kiệm của 2 vợ chồng

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người cũng chia sẻ những quan điểm trái chiều. Có người đồng tình lẫn đồng cảm với người chồng, cho rằng chuyện lớn trong nhà như đầu tư hay sắm sửa đồ có giá trị lớn thì chồng nên bàn bạc nhưng chồng vẫn nên là người quyết cuối cùng. Cũng có người phản đối, cho rằng cả 2 vợ chồng đều chưa ai đúng, vì bỏ hết trứng vào 1 giỏ chưa bao giờ là phương án hợp lý.

“Chuyện đã rồi thì tiếc với dằn vặt nhau làm gì nữa bác. Lúc nào đến hạn đáo sổ tiết kiệm thì bàn bạc lại với nhau, một ít mang đi mua vàng, 1 ít gửi tiết kiệm còn không thì tìm mảnh đất nhỏ ở quê mà mua” - Một người khuyên.

“Em là vợ nhưng mấy chuyện đầu tư này em chủ yếu để chồng em quyết hết, nghĩa là có bàn bạc nhưng quyền quyết định thì em nhường chồng. Có lãi thì vui mà không thì cũng thôi, miễn sao không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, không mất trắng là được” - Một người chia sẻ.

“Gửi tiết kiệm hết hay mua vàng hết thì cũng là không nên đâu bác. Giờ bác tiếc vì giá vàng tăng thôi chứ giả sử lúc bác mua giá vàng đang đầu 8, giờ nó đầu 7 thì sao, vợ bác lại cũng như bác bây giờ thôi” - Một người bày tỏ.

Tiết kiệm tối ưu: Đừng dồn hết tiền vào 1 thứ!

Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng. Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.