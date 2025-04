Giá vàng vọt lên 120 triệu đồng, vì sao nhiều người tiếc hùi hụi-

Lúc 10h ngày 17/4, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (quận 3, TPHCM), người dân đến mua bán vàng ngồi chờ đợi chật kín các lối đi. Có người cầm theo bịch tiền lớn mua vàng, cũng có người cầm cả chục lượng vàng miếng SJC đến bán chốt lời.

Hôm nay, vàng nhẫn ở SJC chỉ có thể mua mỗi người 5 phân, còn vàng miếng được mua 2 chỉ/người. Khách mua vàng bằng tiền mặt xếp hàng rất dài nên lo lắng khi đến lượt sẽ không còn vàng để mua.

Khách đến mua vàng sẽ ghi tên vào sổ, cầm sẵn căn cước công dân trên tay và chờ gọi tên. "Tôi đã chờ đợi hơn 1 giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa đến lượt. Hôm nay gia đình tôi gồm 5 người đến mua vàng khi thấy giá tăng cao. Dù mua vàng trong thời điểm này cũng khá mạo hiểm nhưng nghe nói giá có thể còn tăng nữa, nếu không mua bây giờ sợ sẽ không đủ khả năng tài chính" - chị Lan Anh (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) cho biết.

Khu vực mua vàng thanh toán bằng chuyển khoản cũng nhộn nhịp không kém. Nhiều người sau khi xếp hàng dài, mất thời gian chờ đợi nhưng đến lượt đành ra về trắng tay vì hết vàng. "Đầu giờ chiều nay tôi sẽ quay lại sớm hơn, hy vọng sẽ đến lượt mình" - anh Thành (47 tuổi) cho biết.

Trong khi đó, nhiều khách hàng cho biết sáng nay thấy giá vàng vẫn ở mức 116 triệu đồng/lượng nên nhanh chóng đi mua vàng. Tuy nhiên, do trên đường di chuyển, đến nơi còn chờ đợi, xếp hàng cả giờ đồng hồ, khi đến lượt thì giá đã tăng thêm 118 triệu đồng. "Vợ tôi đến mua vàng ở một tiệm khác, giá đã lên tới 120 triệu đồng/lượng. Chỉ chậm chân một chút mà đã mất thêm từ 2 triệu đồng/lượng, chóng mặt luôn" - anh Minh (ngụ huyện Bình Chánh) tiếc rẻ.

Vàng nhẫn SJC chỉ còn loại 5 phân, mỗi người được mua 1 chiếc nhẫn; còn vàng miếng được mua 2 chỉ nhưng còn tới đâu bán tới đó, tiệm vàng không chắc chắn khách nào cũng mua được vàng.

Nhiều người còn không có chỗ để gửi xe khi muốn vào tiệm sắm vàng.

Tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh), dòng người xếp hàng đội nắng xuyên trưa để sắm vàng.

Nơi đây bán vàng miếng SJC có giá vọt lên 120 triệu đồng/lượng, tăng đến 3,5 triệu/lượng chiều bán ra so với hôm qua; chiều mua vào chỉ tăng khoảng 500.000 đồng, đứng ở mức 114 triệu đồng/lượng.

Nhiều thời điểm, tiệm vàng không còn cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn, tuy nhiên khách vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng, vàng nhẫn đã tăng thêm 10-12 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhiều khu vực chuyên doanh vàng bạc, trang sức như phố vàng bạc quận 5, chợ An Đông, chợ Thiếc... lại thưa vắng khách đến mua bán vàng. "Do chúng tôi chủ yếu bán trang sức là chính, không có vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn cũng chỉ số lượng nhỏ nên khách đến mua không nhiều. Người dân cũng có tâm lý mua đâu bán đó nên khi vàng lên giá thì họ đến đúng nơi đã mua để bán lại" - một nhân viên tiệm vàng trên đường An Dương Vương (quận 5) cho biết.