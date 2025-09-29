Giấc mơ đen tối của châu Âu thành hiện thực: Một trụ cột kinh tế đang bị 'thế lực phương Đông' bào mòn

Tháng trước, các thương hiệu ô tô Trung Quốc đã chiếm 5,5% thị phần thị trường ô tô châu Âu. Với 43.500 chiếc được bán ra, doanh số ô tô Trung Quốc tại châu Âu đã tăng 121% so với cùng kỳ tháng 8/2024.

Tổng doanh số ô tô tại châu Âu trong tháng được ghi nhận đạt 790.000 chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu xe điện hóa tăng cao. Trong đó, xe plug-in hybrid (PHEV, xe lai điện sạc ngoài) có bước tiến mạnh mẽ khi đạt 83.900 lượt đăng ký, tăng 59% so với năm trước, kéo thị phần của dòng xe này lên 10,6%.

Theo số liệu của Jato Dynamics, doanh số xe thuần điện cũng tăng trưởng 27% so với cùng kỳ 2024, chiếm 20,2% thị phần, tăng thêm 3,6 điểm phần trăm. Đây cũng là mức thị phần cao nhất mà xe thuần điện ở châu Âu có được. Được biết, từ đầu năm đến nay, số lượng đăng ký xe điện tại châu Âu đạt 1,54 triệu chiếc.

Bảng tóm lược doanh số ô tô tại châu Âu:



Thg 8/2024

Thg 8/2025 Chênh lệch Tổng doanh số 752.847 790.177 +5% Xe điện 125.494 159.746 +27% Xe PHEV 52.820 83.872 +59% SUV 408.561 451.737 +11% Hãng Trung Quốc 19.707 43.529 +121% Hãng châu Âu thuộc sở hữu Trung Quốc 23.601 19.613 -17%

Xe Trung Quốc "tăng ga" vào châu Âu

Với tốc độ hiện tại, các nhà sản xuất ô tô truyền thống của châu Âu khó có thể an tâm. Mối lo lớn là thương hiệu Trung Quốc đang tăng sự hấp dẫn với người tiêu dùng châu Âu, và đang đe dọa các tên tuổi lớn lâu năm.

Audi bán được 41.300 chiếc và Renault đạt 37.800 chiếc trong tháng 8 — là những “ông lớn” truyền thống, nhưng vẫn bị các thương hiệu Trung Quốc vượt mặt.

Tuy nhiên, cần nhắc rằng con số 43.500 chiếc của “thương hiệu Trung Quốc” là tổng của 40 hãng khác nhau, nhưng JATO cũng chỉ ra rằng 84% trong tổng doanh số đến từ chỉ 5 thương hiệu: MG, BYD, Jaecoo, Omoda và Leapmotor.

Con số từ thống kê cho thấy MG bán được nhiều hơn cả Tesla và Fiat, BYD vượt mặt Suzuki và Jeep, Jaecoo & Omoda bán chạy hơn Alfa Romeo và Mitsubishi.

Nhà phân tích Felipe Munoz từ Jato Dynamics nhận định: “Người tiêu dùng châu Âu đang phản ứng tích cực với dàn sản phẩm ngày càng cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc. Có vẻ như họ đã thành công trong việc vượt qua những rào cản về nhận thức và sự quen biết trước đây.”

Các thương hiệu Trung Quốc không chỉ tấn công phân khúc xe thuần điện, mảng xe PHEV vốn không bị áp thuế nhiều như với xe thuần điện cũng đang được xem là một thị trường béo bở.

Trong tháng 8, có hơn 11.000 chiếc PHEV từ các thương hiệu Trung Quốc được bán ra, so với chỉ 779 chiếc cùng kỳ năm trước. BYD là thương hiệu PHEV xếp thứ 8 toàn cầu; các mẫu BYD Seal U, Jaecoo J7 và MG HS đều nằm trong top 10 xe bán chạy nhất.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào bảng 10 mẫu xe có số lượng đăng ký nhiều nhất, Volkswagen và Renault vẫn chiếm trọn. Mẫu Volkswagen T-Roc (vừa có bản nâng cấp facelift giữa vòng đời) là mẫu bán chạy nhất khu vực, Dacia Sandero xếp thứ hai, Toyota Yaris Cross thứ ba.

Tesla Model Y là xe điện bán chạy nhất, nhưng doanh số giảm 37% và không xuất hiện trong top 10 xe bán chạy nhất.

Trụ cột kinh tế của châu Âu

Ngành công nghiệp ô tô giữ vị trí quan trọng trong cấu trúc kinh tế và xã hội của châu Âu. Đây là một trong những lĩnh vực sản xuất lớn nhất, đóng góp khoảng 7% GDP toàn khối Liên minh châu Âu, đồng thời tạo việc làm cho gần 13 triệu lao động, chiếm khoảng 7% lực lượng lao động.

Không chỉ giới hạn trong sản xuất xe hoàn chỉnh, ngành này còn thúc đẩy một hệ sinh thái rộng lớn gồm các nhà cung cấp linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng và các doanh nghiệp hỗ trợ khác.

Trong thương mại quốc tế, ô tô và phụ tùng luôn nằm trong nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, mang lại thặng dư đáng kể cho nhiều nền kinh tế, đặc biệt là Đức, Pháp, Italy và các quốc gia Trung – Đông Âu.

Ngoài vai trò kinh tế, ngành ô tô cũng là lĩnh vực đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển, tập trung vào công nghệ xe điện, an toàn và kết nối thông minh. Song, đây cũng là ngành chịu ảnh hưởng mạnh từ chính sách môi trường và khí hậu, buộc các hãng phải điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng.

Nhìn chung, công nghiệp ô tô châu Âu vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là lĩnh vực phản ánh trực tiếp các thay đổi về công nghệ và chính sách trong khu vực.