Ngập nặng do bão nhưng 'tàu ngầm 4 bánh' của Trung Quốc vẫn ung dung lội: Dân tố đi đến đâu hỏng đến đấy

Khi siêu bão Ragasa quét qua tỉnh Quảng Đông,Trung Quốc vào ngày 24 tháng 9 năm 2025, thành phố Chu Hải đã phải hứng chịu những trận mưa xối xả gây lụt lội nghiêm trọng.

Đặc biệt, quận Đấu Môn chứng kiến cảnh tượng nước tràn ngập khắp nơi, đến nỗi cấp độ ứng phó khẩn cấp cấp I đã được ban bố.

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, một chiếc BYD Yangwang U8 đã thu hút sự chú ý khi nó liên tục chạy qua các con đường ngập nước, tạo ra sóng lớn đánh vào các cửa hàng gần đó.

Trên mạng xã hội lan truyền các đoạn video cho thấy cảnh tượng này, kèm theo những lời chỉ trích gay gắt đối với hành vi của người lái xe. Một số người đi đường đã trực tiếp đối mặt với tài xế, cho rằng chiếc SUV đã cố tình lướt qua đường ngập nước nhiều lần.

Các cửa hiệu địa phương đã chịu thiệt hại nặng nề do sự việc này. Một chủ cửa hàng cho biết: "Sau khi chiếc xe đi qua, toàn bộ hệ thống điện bị hỏng," và nhiều thiết bị điện tử, camera giám sát cùng hàng hóa trong cửa hàng đã bị hư hỏng không thể sử dụng.

Được biết, không ít người buôn bán ở đây đã phải chịu thiệt hại lớn và họ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ghi lại sự việc, nhận định rằng những hình ảnh này sẽ là bằng chứng quan trọng để họ yêu cầu bồi thường và tiến hành các thủ tục pháp lý.

Cảnh sát Chu Hải đã xác nhận việc họ đã triệu tập người lái xe để điều tra sự việc. Họ cũng khuyến khích những chủ cửa hàng bị ảnh hưởng ghi lại thiệt hại của mình và nộp video khi làm báo cáo chính thức. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Việc này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận về an toàn công cộng trong các sự kiện thời tiết khắc nghiệt và trách nhiệm của chủ xe khi lái trong điều kiện lụt lội.

Một số ý kiến cho rằng đây là hành vi lái xe bất cẩn, trong khi số khác lại quan tâm đến khả năng của chiếc SUV Yangwang U8, sản phẩm cao cấp của BYD.

Chiếc Yangwang U8 được ra mắt vào tháng 9 năm 2023, thu hút sự chú ý với thiết kế tiên tiến và những tính năng độc đáo.

Với giá 1.089.000 nhân dân tệ (khoảng 4 tỷ đồng), chiếc SUV hạng sang này là sản phẩm của Wolfgang Egger, người từng làm việc với các thương hiệu như Lamborghini và Audi. Chiều dài 5,319 mm, rộng 2,050 mm, cao 1,930 mm và có chiều dài cơ sở là 3,050 mm, U8 đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng vượt địa hình.

Một số tính năng nổi bật bao gồm thanh đỡ mái, bậc lên xuống và khả năng lội nước lên đến 1,400 mm ở phiên bản Off-road Master Edition.

Với hệ thống Intelligent Individual Wheel Drive (IWD) được cung cấp sức mạnh bởi bốn động cơ độc lập, chiếc U8 có khả năng lái xe tinh vi, bao gồm khả năng quay 180 độ như xe tăng và chế độ nổi giúp xe có thể nổi trên mặt nước lên đến 30 phút trong trường hợp khẩn cấp.

BYD nhấn mạnh rằng những tính năng này được thiết kế cho các tình huống thảm họa như lụt lội, chứ không phải để sử dụng giải trí.