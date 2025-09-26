Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu xe điện mini chuẩn bị bán ở Việt Nam: Chạy 150 km/sạc, giá dự đoán chỉ hơn 150 triệu đồng

26-09-2025 - 09:17 AM | Thị trường

Sự xuất hiện của mẫu xe điện mini mới khiến thị trường ô tô Việt Nam trong nửa cuối năm hứa hẹn sẽ thêm sôi động.

Tại sự kiện đã diễn ra vào tháng 6 năm 2025 tại Hà Nội, TMT Motors cho biết sẽ phân phối 4 mẫu ô tô điện mới trong nửa cuối năm 2025. Trong đó, mẫu xe gây chú ý nhất là Nano S05 EV, dòng xe điện 2 chỗ có kích thước siêu nhỏ, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa TMT Motors và thương hiệu Trung Quốc Wuling, hướng đến nhóm khách hàng đang sử dụng xe máy, muốn chuyển sang ô tô điện nhỏ gọn và hợp túi tiền.

Nano S05 nằm ở phân khúc xe điện mini, dự kiến sẽ là mẫu xe điện cỡ nhỏ có 2 chỗ đầu tiên được mở bán tại Việt Nam. 

Theo kế hoạch từng công bố, Nano S05 EV dự kiến chính thức ra mắt thị trường vào đầu quý IV/2025. 

Về kích thước, Nano S05 dài 2.400mm, rộng 1.380mm và cao 1.580mm. Kích thước này đang nhỏ hơn đáng kể so với mẫu xe điện mini 4 chỗ đang được TMT Motors phân phối là Wuling Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621mm). Đây được xem là mẫu ô tô nhỏ nhất từng được giới thiệu tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Không gian cabin của Nano S05 EV bố trí 2 chỗ ngồi, đủ cho người lái và một hành khách. Ghế ngồi được thiết kế ôm sát, đảm bảo thoải mái khi di chuyển quãng ngắn. 

Mẫu xe điện mini chuẩn bị bán ở Việt Nam: Chạy 150 km/sạc, giá dự đoán chỉ hơn 150 triệu đồng- Ảnh 1.

Ảnh đăng kí bảo hộ kiểu dáng của Nano S05

Tuy không được tiết lộ mức giá chính xác nhưng theo chia sẻ từ ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch HĐQT TMT Motors, Nano S05 EV sẽ có giá bán "nhỉnh hơn một chiếc xe tay ga cao cấp". 

So sánh thực tế, một trong những mẫu xe ga cao cấp nhất hiện nay là Honda SH 350i hiện có giá khoảng 151–152 triệu đồng. Giá bán của Nano S05 EV dự đoán có thể trong khoảng 150 triệu đồng, theo dự đoán của giới chuyên gia.

Mẫu xe điện mini chuẩn bị bán ở Việt Nam: Chạy 150 km/sạc, giá dự đoán chỉ hơn 150 triệu đồng- Ảnh 2.

Mẫu xe điện Nano S05 EV - Ảnh: Wuling

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Nano S05 EV có hai tùy chọn pin với phạm vi hoạt động khác nhau: Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin LFP dung lượng nhỏ, cho khả năng chạy khoảng 120 km/lần sạc; Phiên bản cao cấp hơn được trang bị pin 41,9 kWh, nâng phạm vi lên tới 150 km/lần sạc.

Mẫu xe điện mini này hỗ trợ cả hai chế độ sạc nhanh tại trạm công cộng và sạc chậm tại nhà. 

Xe sử dụng cổng sạc theo chuẩn châu Âu CCS2, tương thích với hệ thống 30.000 trạm sạc mà TMT đang đầu tư xây dựng trên toàn quốc. Pin của xe có thể tháo rời, tăng tính linh hoạt cho người sử dụng.

Dù chưa công bố chi tiết về động cơ, TMT Motors khẳng định Nano S05 EV sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, công suất tối ưu cho di chuyển đô thị. 

Khung gầm xe được gia cố chắc chắn, hệ thống treo trước độc lập và treo sau dạng thanh xoắn giúp xe vận hành ổn định ngay cả trên những tuyến đường không bằng phẳng.

Theo định hướng của TMT Motors, Nano S05 EV đặc biệt phù hợp với nhóm người dùng cần di chuyển linh hoạt trong nội đô như nhân viên văn phòng, gia đình trẻ, sinh viên hoặc người làm dịch vụ giao nhận. 

 

Theo Bích Câu

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ đã chốt đơn hơn 26 tỷ USD một mặt hàng thế mạnh của Việt Nam: xuất khẩu tăng hơn 60%, nước ta là ông lớn thứ 5 thế giới

Mỹ đã chốt đơn hơn 26 tỷ USD một mặt hàng thế mạnh của Việt Nam: xuất khẩu tăng hơn 60%, nước ta là ông lớn thứ 5 thế giới Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 ĐNÁ: Doanh số xe điện toàn thị trường không bằng 1 mình VinFast ở Việt Nam, cuộc chiến giảm giá nguy cơ bùng nổ cuối năm

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 ĐNÁ: Doanh số xe điện toàn thị trường không bằng 1 mình VinFast ở Việt Nam, cuộc chiến giảm giá nguy cơ bùng nổ cuối năm Nổi bật

Giá cà phê hôm nay 26-9: Robusta lao dốc, Trung Quốc giảm mua cà phê Việt

Giá cà phê hôm nay 26-9: Robusta lao dốc, Trung Quốc giảm mua cà phê Việt

08:41 , 26/09/2025
iPhone 17 Pro xước như một “món đồ nhái rẻ tiền”: Apple quá coi thường người dùng, sao cứ cố mua làm gì?

iPhone 17 Pro xước như một “món đồ nhái rẻ tiền”: Apple quá coi thường người dùng, sao cứ cố mua làm gì?

08:20 , 26/09/2025
Lướt mạng xã hội giờ chỉ thấy một cảnh: "Pass nhanh" iPhone cũ, hẹn gặp lại ở "vũ trụ" iPhone 17

Lướt mạng xã hội giờ chỉ thấy một cảnh: "Pass nhanh" iPhone cũ, hẹn gặp lại ở "vũ trụ" iPhone 17

07:23 , 26/09/2025
Lịch sử lặp lại với Yamaha PG-1: Nhìn sang Honda biết ngay vì sao đội giá chục triệu, khách vẫn đổ xô mua

Lịch sử lặp lại với Yamaha PG-1: Nhìn sang Honda biết ngay vì sao đội giá chục triệu, khách vẫn đổ xô mua

07:21 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên