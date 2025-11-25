Giải cứu thanh niên bị kẻ giả mạo công an ‘bắt cóc online’

Ngày 25/11, Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một thanh niên 18 tuổi nghi bị lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online” , buộc gia đình chuyển 100 triệu đồng.

Trước đó, Công an phường Vinh Hưng nhận được tin báo của gia đình chị Tr.T.T., trú khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, về việc con trai N.H.D.K (SN 2007) có nhiều biểu hiện bất thường: lo lắng, sợ hãi, liên tục ôm điện thoại và đột ngột bỏ nhà đi.

Sau đó, K. sử dụng một số điện thoại lạ gọi cho gia đình với giọng hoảng hốt, yêu cầu chuyển ngay 100 triệu đồng vào tài khoản của “cơ quan Công an” để “niêm phong phục vụ công tác điều tra”. Trước khi rời nhà, K. cũng mang theo một khoản tiền.

Nhận định, đây là một vụ lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online”, Công an phường Vinh Hưng đã tổ chức lực lượng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh camera ghi lại K. bỏ nhà và làm theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Từ trích xuất camera và rà soát các địa điểm khả nghi, khoảng 4 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã phát hiện được vị trí của K. tại một khách sạn thuộc phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An).

Thời điểm phát hiện, K. vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, chuẩn bị bắt xe đi TP Hồ Chí Minh theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

Ngay sau khi được Công an giải cứu, K. thuật lại toàn bộ sự việc. Theo đó, K. đã nhận được một cuộc gọi video của những kẻ giả danh cán bộ Công an, thông báo liên quan đến vụ án ma túy.

Các đối tượng yêu cầu K. rời khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc với người thân, đi thuê một nhà nghỉ để “ cơ quan điều tra lấy lời khai trực tuyến” .

Tại đây, các đối tượng thay nhau đe dọa, thao túng tâm lý rồi yêu cầu K. thông báo gia đình chuyển 100 triệu đồng để chứng minh mình trong sạch.

Tuy nhiên, khi nhận được trình báo từ gia đình, Công phường Vinh Hưng đã nhận ra ngay thủ đoạn “bắt cóc online” của tội phạm trên không gian mạng nên nhanh chóng giải cứu thành công nạn nhân.

Công an phường Vinh Hưng cảnh báo: cơ quan Công an không yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Không tin các cuộc gọi, video call yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình.

Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền, hãy dừng lại và liên hệ ngay Công an nơi gần nhất. Phụ huynh cần chú ý theo dõi tâm lý, hoạt động mạng xã hội của con em để kịp thời phát hiện bất thường.