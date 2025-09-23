Giải mã sức hút của cổ phiếu Masan: Vì sao các "cá mập" nước ngoài lại săn đón?

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 19/9, cũng là hạn cuối để ba quỹ ETF gồm VanEck, Xtrackers và Fubon hoàn tất việc cơ cấu danh mục, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan đã thu hút dòng tiền nước ngoài mạnh. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào gần 5,9 triệu cổ phiếu MSN trong phiên này. Riêng tại quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, tỷ trọng của MSN đã được nâng lên mức 7,15%, tương đương với việc quỹ đang nắm giữ hơn 13 triệu cổ phiếu.

Điều này cho thấy sức hút của cổ phiếu MSN với các quỹ ngoại. Sự chú ý này dựa trên hai nhóm yếu tố chính: thứ nhất là hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng từ các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn; thứ hai là các yếu tố xúc tác tích cực từ thị trường chứng khoán Việt Nam.

Động lực tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh nội tại

Nền tảng thu hút đầu tư của Masan đến từ kết quả kinh doanh tích cực và vị thế thị trường vững chắc của các công ty thành viên. Hiện tại, MSN sở hữu hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ tích hợp khép kín từ sản xuất đến phân phối, bao gồm Masan Consumer (UPCOM: MCH), WinCommerce (WCM), Masan MEATLife (UPCOM: MML), Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) và Phúc Long Heritage (PLH).

Đà tăng trưởng của WinCommerce đang ngày càng tích cực qua các quý. Quý 1/2025, doanh thu đạt 8.785 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ 2024. Sang quý 2, con số này vọt lên 9.130 tỷ đồng, với mức tăng 16,4%. Đặc biệt, hai tháng đầu quý 3 chứng kiến bước nhảy vọt: tháng 7 đạt 3.486 tỷ đồng (tăng 23%) và tháng 8 tiếp tục tăng với 24,2% lên 3.573 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu WCM cán mốc 25.000 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ, vượt xa kỳ vọng kế hoạch năm (8-12%). Tổng thể, các cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay đã mang lại lợi nhuận dương. Quý 2/2025 là quý thứ tư liên tiếp Wincommerce có lợi nhuận.

Sự bứt phá này đến từ chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng hiệu quả. Trong 8 tháng, WCM đã khai trương 415 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 4.243 điểm bán trên toàn quốc. Trong đó,300 cửa hàng thuộc mô hình WinMart+ nông thôn, chiếm khoảng 75% số mở mới, miền Trung chiếm gần 50% số cửa hàng mới. Con số này nhấn mạnh chiến lược mở rộng mạng lưới về nông thôn của chuỗi bán lẻ này. Bên cạnh đó, tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (LFL) đạt 12% trong tháng 8, cho thấy hiệu quả vận hành ngày càng cải thiện.

Masan MEATLife hiện là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thịt mát có thương hiệu tại Việt Nam. Một lợi thế cạnh tranh đáng kể là sự liên kết trực tiếp với hệ thống bán lẻ WinCommerce. Các sản phẩm của Masan MEATLife được phân phối hiệu quả qua hàng nghìn điểm bán WinMart/WinMart+, tạo ra một kênh đầu ra ổn định.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong tháng 8/2025, Masan MEATLife ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với sản lượng tiêu thụ đạt 14.007 tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 999 tỷ đồng, tăng 11,1%, phản ánh sức cầu ổn định cùng sự đóng góp ngày càng lớn từ kênh bán lẻ hiện đại.

Mảng hàng tiêu dùng với Masan Consumer là mảng kinh doanh cốt lõi và đóng góp lợi nhuận chính cho tập đoàn. Công ty sở hữu nhiều thương hiệu mạnh và quen thuộc với người tiêu dùng như CHIN-SU, Omachi, Kokomi. Doanh thu xuất khẩu của Masan Consumer trong nửa đầu năm 2025 tăng hơn 35% so với cùng kỳ, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong nửa cuối năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng độ phủ xuất khẩu, đồng thời duy trì chiến lược cao cấp hóa sản phẩm và tối ưu kênh phân phối trong nước

Hoạt động kinh doanh của Masan High-Tech Materials được hưởng lợi khi giá các loại hàng hóa như vonfram (APT), bismuth, đồng, và fluorspar ở mức cao. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu Masan High-Tech Materials đạt 3.007 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ trên cơ sở LFL.

Đối với Phúc Long, trong nửa đầu năm 2025, doanh thu chuỗi cửa hàng đạt 858 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, LNST đạt 86 tỷ đồng, tăng 63,5% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh cải thiện nhờ kênh giao hàng tăng mạnh và doanh thu từ mảng thực phẩm gia tăng. Tính đến hết quý 2/2025, Phúc Long vận hành 184 cửa hàng flagship trên toàn quốc. Trong nửa cuối năm, doanh nghiệp dự kiến mở thêm 13 cửa hàng mới, trong đó có 8 cửa hàng tại Hà Nội.

Các yếu tố xúc tác từ thị trường

Ngoài các yếu tố nội tại, MSN còn được hưởng lợi từ các diễn biến tích cực của thị trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề án đặt mục tiêu ngắn hạn là đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ TTCK cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025.

Việc nâng hạng sẽ mở ra hai luồng vốn ngoại chính: thụ động và chủ động. Dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số sẽ là luồng tiền chắc chắn nhất. Theo HSBC ước tính, với tỷ trọng ban đầu khoảng 0,5% trong rổ FTSE EM, luồng vốn này có thể đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, phần lớn hơn của dòng vốn tiềm năng đến từ các quỹ chủ động. Trong kịch bản lạc quan nhất, tổng dòng vốn từ cả hai nguồn có thể lên tới 10,4 tỷ USD. Dòng tiền này sẽ không chảy dàn trải mà tìm đến các cổ phiếu đáp ứng đủ ba tiêu chí cốt lõi: vốn hóa lớn, thanh khoản dồi dào và còn room cho khối ngoại.

MSN là một trong số ít cổ phiếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này với không gian cho vốn ngoại lên tới 75%, do đó được kỳ vọng sẽ là một trong những đối tượng hưởng lợi chính.

Bên cạnh đó, Masan có kế hoạch chuyển cổ phiếu MCH từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Việc niêm yết trên sàn chính thức sẽ giúp cổ phiếu MCH có tính thanh khoản tốt hơn và được các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn. Điều này có thể dẫn đến việc thị trường định giá lại giá trị của MCH.

Vì Masan Consumer là một công ty con quan trọng, việc giá trị của nó được định giá lại cao hơn sẽ tác động tích cực đến việc định giá tổng thể của công ty mẹ là Masan.

Cổ phiếu MSN thu hút vốn ngoại do sự kết hợp của hiệu quả hoạt động kinh doanh đã được chứng minh ở các mảng chủ lực và tiềm năng hưởng lợi trực tiếp từ các sự kiện vĩ mô quan trọng của thị trường chứng khoán.