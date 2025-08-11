Giải mã sức nóng của chuối Việt Nam ở thị trường Trung Quốc, Nhật Bản

Mới đây, tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) thông tin chuối Việt Nam đang dần nắm giữ thị phần của chuối Philippines tại Nhật Bản nhờ độ tươi ngon và giá cạnh tranh.

Tăng trưởng thần tốc

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy lượng chuối nhập khẩu từ Việt Nam năm 2024 đã tăng lên 33.000 tấn, gần gấp 14 lần so với năm 2019.

Tháng 7-2025, lượng chuối Việt Nam xuất khẩu sang khu vực Tokyo đã tăng hơn gấp 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù thị phần chuối của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn nhưng mức tăng trưởng này rất ấn tượng.

Đóng gói chuối xuất khẩu sang Nhật Bản tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Tại thị trường lớn nhất là Trung Quốc, năm 2024, tổng lượng chuối nhập khẩu của nước này đạt 1,69 triệu tấn, trị giá 908 triệu USD, giảm 4,6% về lượng và 16% về trị giá so với năm 2023.

Tuy nhiên, nguồn nhập từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng ấn tượng với 625.000 tấn, trị giá 261 triệu USD, tăng 28% về lượng và 7% về trị giá.

Ngược lại, chuối từ Philippines giảm mạnh 32% về sản lượng và 39% về giá trị, chỉ đạt 463.000 tấn và 262 triệu USD. Chuối Việt Nam chính thức soán ngôi chuối Philippines tại thị trường tỉ dân này.

Tươi ngon và rẻ hơn

Ngày 11-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giải thích nguyên nhân do chuối Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây, cải thiện cả về chất lượng và giá tốt hơn.

Ngoài ra, chi phí logistic thấp cũng là yếu tố cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản và Trung Quốc. Đặc biệt, gần đây Philippines, cường quốc về chuối xuất khẩu gặp phải dịch Panama (bệnh héo rũ) nên khả năng cạnh tranh giảm.

Theo ông Nguyên, tại thị trường Trung Quốc cũng có chuối nội địa, Việt Nam chỉ cần tránh thời điểm nước này thu hoạch là sẽ không gặp cảnh rớt giá.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho biết khách hàng Nhật Bản chốt giá chuối cố định cho nguyên cả năm. Đây là thị trường ổn định nhưng sản lượng không lớn, nếu so với Trung Quốc.

Còn ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ Bình, cũng tiết lộ Nhật Bản là thị trường rất khó tính với chuối với hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe. Sau khi xuất khẩu thành công sang thị trường này, chuối Huy Long An – Mỹ Bình rất dễ chào bán cho đối tác Trung Quốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, chuối là mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị cao thứ 3 (sau sầu riêng và thanh long), đạt 233 triệu USD, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước.



