Giải pháp hỗ trợ nhà máy sản xuất thực phẩm đồ uống sẵn sàng cho kỷ nguyên AI

Hệ thống giải pháp công nghệ nhà máy thông minh mới này, được thiết kế theo mô hình mở, linh hoạt và có thể mở rộng, tạo nền tảng cho các nhà máy sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất thực phẩm và đồ uống (F&B). Kết hợp với công nghệ chế biến và đóng gói tiên tiến từ Thụy Điển, giải pháp giúp đảm bảo chất lượng toàn diện trong mọi khâu sản xuất, từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Lễ ra mắt Tetra P ak® Factory OS™ tại event Gulfood Manufacturing Dubai 2025.

Theo một nghiên cứu so sánh gần đây, các nhà máy sản xuất đồ uống có mức tự động hóa cao đạt hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) cao hơn 20%, giảm 45% lãng phí sản phẩm và giảm 20% số lần dừng dây chuyền đóng gói so với các nhà máy có mức tự động hóa thấp hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai do thiếu chuyên môn số hóa và khó tìm được nhà cung cấp giải pháp tổng thể có hiểu biết sâu về ngành F&B. Tetra Pak® Factory OS™ giúp thu hẹp khoảng cách này bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến với chuyên môn sâu về chế biến và đóng gói thực phẩm, giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí, đạt mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị cho kỷ nguyên sản xuất thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trọng tâm của hệ sinh thái thế hệ mới này là nền tảng tích hợp dữ liệu được vận hành bởi các công nghệ mở, phân tích dữ liệu mạnh mẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành. Nền tảng này kết nối các thiết bị và hệ thống trong toàn nhà máy, cung cấp một cái nhìn tổng thể, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất, nâng cao hiệu quả, giảm mức tiêu thụ năng lượng và nước, đồng thời hạ tổng chi phí sở hữu hệ thống (TCO).

Hệ sinh thái Tetra Pak® Factory OS™ kết hợp cùng giải pháp bao bì giấy tiệt trùng Tetra Pak, đảm bảo chất lượng toàn diện và đồng đều cho mọi sản phẩm đầu ra.

Theo ông Sean Sims, Phó Chủ tịch phụ trách Tự động hóa & Giải pháp tại Tetra Pak, cho biết: “Hiện nay, các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đang phải chịu áp lực rất lớn. Họ phải sản xuất nhiều hơn với nguồn lực ít hơn, ít nước hơn, ít năng lượng hơn, ít lãng phí hơn, đồng thời vẫn phải duy trì chất lượng và giảm chi phí vận hành.

Danh mục giải pháp thế hệ mới của chúng tôi biến dữ liệu phức tạp thành thông tin rõ ràng, dễ hiểu. Bằng cách kết hợp dữ liệu theo tình hình thực tế, yếu tố cốt lõi để sử dụng AI hiệu quả, với hệ thống thiết bị tự động hóa hiện đại, hiệu suất vượt trội, Tetra Pak® Factory OS™ mang lại sự tự tin cho các nhà sản xuất F&B để ra quyết định nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường trong bối cảnh thay đổi liên tục hiện nay”.

Ông Charles Brand, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Giải pháp & Thiết bị Chế biến tại Tetra Pak, chia sẻ thêm: “Tetra Pak® Factory OS™ không chỉ là một danh mục trong công nghệ của Tetra Pak, mà còn thể hiện tầm nhìn của chúng tôi về tương lai của ngành chế biến và đóng gói thực phẩm. Được thiết kế cho thập kỷ tiếp theo và xa hơn nữa, nó giúp các nhà sản xuất xây dựng nhà máy của tương lai, nơi tính linh hoạt, hiệu suất và tính bền vững song hành”.

Được thiết kế với tính linh hoạt và khả năng mở rộng, Tetra Pak® Factory OS™ cho phép các nhà sản xuất F&B triển khai tự động hóa và số hóa theo tốc độ riêng bắt đầu từ quy mô nhỏ, mở rộng dần và tùy chỉnh giải pháp theo tình hình cụ thể của doanh nghiệp.

Tetra Pak® Factory OS™ chuẩn hóa việc thu thập dữ liệu trên mọi thiết bị bất kể số năm đã sử dụng hay từ nhà cung cấp nào, đảm bảo tính tương thích và khả năng mở rộng toàn diện.

Các tính năng nổi bật khác bao gồm: giao diện quản lý thống nhất với bảng điều khiển tập trung giúp kết nối liền mạch giữa dây chuyền, thiết bị và phòng điều khiển; bộ ứng dụng số cho phép giám sát nguyên liệu, chất lượng, sản xuất và hiệu suất máy móc theo thời gian thực; cùng thông tin phân tích chuyên sâu ở cấp doanh nghiệp nhờ tích hợp dữ liệu tình hình sản xuất trên cảnh toàn nhà máy.

Các tính năng quan trọng khác bao gồm một trải nghiệm người dùng thống nhất cho phép tương tác liền mạch giữa các dây chuyền, thiết bị và phòng điều khiển; một bộ ứng dụng số để giám sát theo thời gian thực nguyên liệu, chất lượng, sản xuất và hiệu suất máy móc; và các thông tin chuyên sâu ở cấp doanh nghiệp được vận hành bởi sự tích hợp

Tetra Pak đã phát triển hệ sinh thái này dựa trên kiến thức sâu rộng trong sản xuất thực phẩm, kết hợp cùng Accenture, với sự hỗ trợ từ Microsoft và sự hậu thuẫn của các đối tác trong hệ sinh thái gồm Siemens, Rockwell Automation và Inductive Automation. Sự kết hợp này giúp triển khai công nghệ tiên tiến một cách hiệu quả, mang lại giá trị thực tế cho nhà sản xuất trong toàn bộ nhà máy.

Ông Ngô Thành, Giám đốc Bộ phận Giải pháp Chế biến, Tetra Pak Việt Nam, nhận định: “Tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy số hóa và tự động hóa không chỉ là xu hướng mà là chìa khóa giải quyết các bài toán về tối ưu chi phí, giảm lãng phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định. Tôi tin rằng với khả năng cung cấp nền tảng tích hợp dữ liệu và tự động hóa cao từ Tetra Pak® Factory OS™, kết hợp với công nghệ chế biến và đóng gói tiên tiến từ Thụy Điển giúp doanh nghiệp F&B Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn xây dựng một hệ thống sản xuất thông minh, bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng toàn diện”.