Giàu sang hay khánh kiệt đều lộ qua phòng khách và bếp: 4 NÊN - 3 KHÔNG giúp bạn "nghịch thiên cải mệnh"

Người xưa có câu: "Giàu nhìn phòng khách, nghèo do bếp". Phòng khách không chỉ là nơi tụ họp gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình mà còn là bộ mặt của cả ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ xã hội lẫn vận mệnh tổng thể. Còn gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trái tim của ngôi nhà, nơi tích tụ năng lượng và tài lộc. Bởi vậy, bố trí phong thủy cho 2 không gian này là điều đặc biệt quan trọng nếu muốn công danh, tài chính và sức khỏe cùng "nở hoa".

Để cải thiện vận khí trong nhà, bạn nên ghi nhớ nguyên tắc "4 nên 3 không” trong phong thủy này.

4 NÊN trong phòng khách

NÊN 1: Bố trí ghế sofa hợp lý

Sofa là thứ nổi bật nhất giữa phòng khách, không chỉ chiếm diện tích lớn mà còn mang ý nghĩa phong thủy quan trọng, đại diện cho hành Thủy (nước) - tượng trưng cho tiền tài. Vì vậy, việc bố trí sofa hợp lý sẽ giúp thu hút tài lộc và quý nhân.

- Sofa nên dựa lưng vào tường: Điều này mang lại cảm giác an toàn, vững chắc và có chỗ dựa. Nếu không thể dựa vào tường, bạn có thể kê tủ, vách ngăn hoặc bình phong phía sau để tạo thế tựa núi. Tránh đặt sofa quay lưng ra cửa hoặc hành lang, cũng như không nên kê trước gương vì dễ khiến gia chủ cảm thấy bất an hoặc bị nhìn lén từ phía sau.

- Vị trí đặt sofa cần phù hợp với hướng nhà: Hãy xác định hướng cửa chính để xác định vị trí cát lành trong phòng. Ví dụ, nếu cửa nhà hướng Tây (tức nhà tọa Đông), nên đặt sofa ở hướng Đông, Đông Nam, Nam hoặc Tây Bắc. Tránh đặt sofa ngay dưới xà ngang hoặc đối diện cửa chính/lối cầu thang vì dễ gây áp lực, tạo sát khí. Có thể hóa giải bằng cách đặt cây xanh hoặc đồ trang trí như đồng tiền ngũ đế.

- Chọn kiểu sofa đồng bộ, có đôi có cặp: Trong phong thủy, số chẵn mang ý nghĩa sum vầy, hài hòa. Dù chọn sofa dạng chữ I, L hay U thì cũng nên mua theo bộ, tránh lắp ráp lẻ tẻ. Sofa chữ I phù hợp với phòng hẹp, chữ L tạo cảm giác ôm trọn tài khí, còn chữ U là lựa chọn lý tưởng cho gia đình đông người vì tạo không gian tụ họp ấm cúng.

NÊN 2: Không gian phòng khách phải vuông vức, đầy đặn

Bạn nên tránh chia cắt, xẻ đôi phòng khách. Nhiều gia đình vì muốn tận dụng không gian nên ngăn phòng khách để làm phòng ngủ tạm. Tuy nhiên, theo phong thủy, điều này gọi là tự chặt không gian, dễ gây cảm giác cô lập, lạnh lẽo, nhất là với người độc thân. Tốt nhất nên giữ phòng khách nguyên vẹn, có hình dạng vuông hoặc chữ nhật.

Bên cạnh đó, cần bố trí hợp lý giữa các khu vực. Phòng khách nên là không gian đầu tiên khi bước vào nhà, còn các khu vực riêng tư như bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh nên nằm sâu bên trong. Thế nên tránh để cửa chính đối diện nhà vệ sinh vì dễ thất thoát năng lượng. Nếu không thay đổi được, có thể hóa giải bằng cách đặt quả cầu đá trắng ở bốn góc phòng và treo rèm cửa tại nhà vệ sinh. Ngoài ra, diện tích phòng khách nên chiếm ít nhất 1/4 tổng thể ngôi nhà, không nên nhỏ hơn phòng ngủ.

Sàn và tường phòng khách nên phẳng, ít gồ ghề. Điều này tượng trưng cho nền tảng vững chắc của gia đạo. Tránh để sàn bị lún, tường có nhiều bậc cao thấp vì dễ tạo cảm giác chông chênh, bất an.

NÊN 3: Xác định và bố trí tài vị trong phòng

Tài vị là góc hút tiền, thường nằm tại góc chéo đối diện cửa chính theo đường chéo 45 độ, bạn hãy giữ cho luôn sạch sẽ, sáng sủa. Nơi đây nên đặt các vật phẩm chiêu tài như tụ bảo bồn (hũ đựng châu báu), tượng linh vật (thiềm thừ, tỳ hưu…), đá phong thủy, thạch anh, động tinh thể… Dưới đá có thể đặt tiền thật (số chẵn hoặc theo phong thủy: 168 - phát lộc, 888 - phát tài).

Bạn cũng nên trang trí bằng cây thật, tránh cây giả. Cây cối giúp tăng sinh khí, biểu tượng của sự phát triển.. Nên ưu tiên các loại cây lá to, bóng đẹp như phát tài, kim tiền, vạn niên thanh, trúc Nhật, bạch mã hoàng tử… Ngoài ra, cây nên trồng bằng đất, không dùng thủy canh tại vị trí tài vị.

NÊN 4: Phòng khách phải sáng sủa, đầy dương khí

Không gian sáng sủa giúp tăng cường dương khí, thúc đẩy tài vận. Cần hạn chế đặt quá nhiều chậu cây to, rậm ngoài ban công khiến phòng khách bị tối. Đèn trần nên dùng ánh sáng chiếu hắt vào tường (không chiếu trực tiếp xuống đầu), bạn có thể chọn kiểu dáng tròn để tượng trưng cho sự viên mãn.

Tường nên sơn các tông sáng như trắng sữa, be, hồng phấn, vàng kem... để tạo cảm giác rộng rãi, dễ chịu. Tránh dùng màu quá trầm, tối khiến không gian nặng nề, u uất, ảnh hưởng đến tâm trạng và tài khí trong nhà.

3 KHÔNG trong bếp

KHÔNG NÊN 1: Bếp đối diện bồn rửa, nhà vệ sinh

Một trong những đại kỵ phong thủy phổ biến là đặt bếp nấu đối diện hoặc quá gần bồn rửa, nhà vệ sinh hay máy giặt. Nguyên nhân là vì bếp tượng trưng cho Hỏa, còn các khu vực liên quan đến nước lại thuộc hành Thủy. Hai yếu tố này vốn xung khắc, nếu bố trí đối nhau sẽ tạo thế Thủy - Hỏa bất dung, khiến gia đạo dễ lục đục, vận khí không ổn định.

Bên cạnh đó, đặt bếp gần nhà vệ sinh còn làm ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, mang luồng khí bẩn vào không gian nấu ăn. Nếu không thể đổi vị trí, bạn có thể hóa giải bằng cách dùng vách ngăn nhẹ, kệ tủ hoặc đặt thêm cây xanh (thuộc hành Mộc) để trung hòa năng lượng.

KHÔNG NÊN 2: Bếp dưới xà ngang, sau nhà vệ sinh

Không ít căn hộ chung cư hoặc nhà phố mắc phải lỗi đặt bếp dưới thanh xà ngang hoặc phía sau tường là toilet. Theo phong thủy, bếp dưới xà ngang gọi là hung khí đè đầu, lâu dài sẽ khiến gia chủ gặp áp lực tinh thần, làm ăn khó suôn sẻ, tài lộc bị chèn ép. Còn nếu bếp tựa vào bức tường nhà vệ sinh thì nguồn khí dơ uế sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vận mệnh.

Để hóa giải, nếu bếp nằm dưới xà ngang, bạn có thể thiết kế trần giả hoặc treo hồ lô phong thủy để làm giảm xung sát. Còn nếu sau lưng bếp là nhà vệ sinh thì hãy luôn giữ khu vực đó sạch sẽ, đóng cửa toilet khi không sử dụng và dùng vật trang trí như tranh phong thủy, gạch ốp sáng màu để cải thiện sinh khí.

KHÔNG NÊN 3: Bếp bừa bộn, tích trữ đồ cũ

Phong thủy nhà bếp rất kỵ sự bừa bộn, lộn xộn. Việc để chồng chất xoong nồi, chai lọ cũ hay những thiết bị đã hỏng không chỉ khiến căn bếp mất thẩm mỹ mà còn tạo ra khí trì trệ, khiến năng lượng tốt không thể lưu thông. Về lâu dài, điều này dễ dẫn đến mệt mỏi, xung đột trong gia đình, công việc kém hanh thông.

Hãy giữ cho gian bếp luôn sạch sẽ, sáng sủa, thông thoáng, định kỳ thanh lọc đồ đạc, vứt bỏ những món đã cũ, không dùng tới. Một căn bếp ngăn nắp không chỉ tốt cho phong thủy mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, hạnh phúc cho người nội trợ, từ đó góp phần nâng cao sinh khí cho cả ngôi nhà.

Nguồn: Aboluowang