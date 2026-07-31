Giấy Thuận An báo lãi quý 2 tăng 181%, hoàn thành 68% kế hoạch sau nửa năm

CTCP Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An (mã TAH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2025. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 395 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, Giấy Thuận An lãi sau thuế hơn 330 tỷ đồng, tăng 181% so với cùng kỳ 2025.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng nhờ giá bán bình quân tăng khoảng 12% trong quý 2 so với cùng kỳ, đồng thời phát sinh thêm khoản doanh thu từ dịch vụ thu gom tái chế. Lợi nhuận tăng nhờ tiết giảm chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Giấy Thuận An ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.172 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 549 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 235% so với cùng kỳ 2025. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 44% kế hoạch doanh thu và 68% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2026, Giấy Thuận An đặt mục tiêu doanh thu 7.180 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 806 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 40% so với năm trước. Các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng sau khi doanh nghiệp mở rộng công suất. Việc giai đoạn II của Nhà máy Giấy Thuận An vận hành ổn định giúp gia tăng sản lượng, tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

Thành lập năm 2017, Giấy Thuận An đã phát triển từ một nhà máy có công suất 250.000 tấn/năm tăng lên hơn 620.000 tấn/năm sau hai giai đoạn đầu tư và thương vụ mua lại Công ty Giấy Khôi Nguyên.

Giấy Thuận An hiện nằm trong nhóm các nhà sản xuất giấy công nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam, với mạng lưới xuất khẩu trải rộng tại Trung Quốc, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi. Theo kế hoạch, doanh nghiệp hướng tới nâng tổng công suất lên 1,5 triệu tấn/năm vào năm 2028.

Trong giai đoạn 2026-2030, Giấy Thuận An đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân khoảng 10% mỗi năm, tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền nhằm tiết kiệm điện, nước và nguyên liệu, tăng tỷ lệ sử dụng giấy tái chế, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Đến năm 2030, Giấy Thuận An hướng tới trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy xanh với tỷ lệ nguyên liệu tái chế trên 70%, giảm 20-30% mức tiêu thụ điện và nước trên mỗi tấn sản phẩm.

Ngày 21/7 vừa qua, 270 triệu cổ phiếu TAH của Giấy Thuận An đã chính thức chào sàn UPCoM với giá tham chiếu 16.550 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa khoảng 4.455 tỷ đồng. Việc chính thức giao dịch trên UPCoM giúp tăng khả năng tiếp cận thị trường vốn, tạo nền tảng để Giấy Thuận An tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trong những năm tới.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TAH hiện đang giao dịch quanh vùng giá 24.000 đồng/cp, tăng 45% kể từ khi lên sàn. Giá trị vốn hóa thị trường tương ứng đạt khoảng 6.500 tỷ đồng.