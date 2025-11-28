Giới doanh nghiệp EU thừa nhận sự thật đắng lòng: Hàng Trung Quốc vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt, một ngành từng là niềm tự hào của EU đang bị 'bào mòn' nghiêm trọng

Những bộ phận điện tử, kim loại rèn và các linh kiện giá rẻ từ châu Á đang “ồ ạt tràn vào thị trường Đức với tốc độ kinh hoàng,” theo cảnh báo của các đại diện công đoàn trong ngành. Điều này đẩy các nhà cung cấp truyền thống như Bosch, Mahle hay PWO AG vào thế bị động, trong bối cảnh toàn ngành đang chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng yếu và chi phí sản xuất tăng cao.

Andreas Bohnert, Chủ tịch hội đồng người lao động tại PWO - công ty chuyên sản xuất trục lái và các linh kiện kim loại chính xác - nói về xu hướng này: “Tốc độ các sản phẩm Trung Quốc xuất hiện trên thị trường thật sự choáng ngợp. Phải thừa nhận rằng, chất lượng của chúng không hề tệ chút nào. Rõ ràng họ đã chuẩn bị rất kỹ.”

Đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh về giá. Trung Quốc đang từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng mà trước đây từng giúp các công ty Đức giữ thế thượng phong. Kể từ sau đại dịch, lượng xe và linh kiện Trung Quốc nhập khẩu vào Đức tăng vọt. Những tên tuổi như BYD hay CATL không chỉ nổi lên ở mảng xe điện mà còn thống lĩnh luôn thị trường pin, "trái tim" của ô tô điện.

Áp lực lan rộng trong toàn chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp Đức đang chứng kiến lợi nhuận bị bào mòn, đơn hàng giảm sút và sức chịu đựng của chuỗi sản xuất đang bị thử thách nghiêm trọng. Không ít công ty đã buộc phải cắt giảm sản lượng và sa thải nhân sự.

Viện Kinh tế Đức tại Cologne mới đây công bố một báo cáo cho thấy lượng nhập khẩu các bộ phận từ Trung Quốc tăng mạnh, trong đó đáng chú ý là linh kiện hộp số cho xe động cơ đốt trong, gần như tăng gấp 3 lần so với trước.

Theo một khảo sát mới công bố bởi CLEPA - Hiệp hội các nhà cung ứng ô tô châu Âu, gần 70% nhà sản xuất linh kiện ở châu Âu hiện đang đối mặt với cạnh tranh trực tiếp từ các công ty Trung Quốc, tăng 12 điểm phần trăm chỉ trong vòng vài tháng. Hơn một nửa số doanh nghiệp được hỏi cho biết biên lợi nhuận của họ đã xuống dưới mức tối thiểu 5%, ngưỡng cần thiết để duy trì đầu tư phát triển.

Benjamin Krieger, Tổng thư ký CLEPA, cảnh báo: “Không có biện pháp quyết liệt, ngành sản xuất linh kiện tại châu Âu sẽ dần biến mất. Các công ty hoặc phải chuyển sản xuất ra ngoài, hoặc phải đóng cửa, kéo theo tình trạng thất nghiệp và mất mát về mặt công nghệ.”

Một trong những tập đoàn lớn chịu tác động là Mahle. Chủ tịch hội đồng người lao động của công ty, Boris Schwürz, thừa nhận các đối thủ Trung Quốc đang thâm nhập vào những lĩnh vực sản phẩm vốn là thế mạnh lâu năm của Đức. Ông cho biết có những đợt chào hàng từ Trung Quốc gửi đến các hãng xe với mức giá “rõ ràng thấp hơn cả chi phí sản xuất.” Và đáng lo ngại hơn, các nhà sản xuất xe lớn như Volkswagen, BMW hay Mercedes-Benz đã bắt đầu mua linh kiện từ những nguồn này.

Tại Bosch, đại diện người lao động Frank Sell cho biết nhiều sản phẩm tương đương đang được các công ty Trung Quốc chào bán với giá thấp hơn 20–30%.

Ông đặt vấn đề: “Châu Âu có lẽ nên cân nhắc việc yêu cầu các nhà sản xuất nước ngoài thực hiện một phần sản xuất ngay trong khu vực, thay vì chỉ dựa vào nhập khẩu giá rẻ.”