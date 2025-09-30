Giữ đà tăng ấn tượng, HHV dự báo lãi 471 tỷ đồng trong 9 tháng

Tiếp đà tăng trưởng ấn tượng

Đại diện HHV cho biết, dự báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu quý III ước đạt hơn 908 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 146 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 14% và 19% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, mảng quản lý vận hành - thu phí BOT đóng góp gần 556 tỷ đồng, hoạt động xây lắp ghi nhận hơn 307 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, HHV dự báo doanh thu đạt hơn 2.590 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 72% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 471 tỷ đồng, tăng 28% và hoàn thành 85% kế hoạch cả năm.

Trong 5 năm liền (từ 2020 đến 2024), quy mô doanh thu, lợi nhuận của HHV tăng trưởng vượt bậc, đạt tỷ lệ tăng trưởng kép gần 30%. Theo đại diện công ty, kết quả này đến từ nguồn thu ổn định của các dự án hiện hữu và hiệu quả tối ưu hóa chi phí, giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, đồng thời cân bằng giữa đầu tư dài hạn và hoạt động ngắn hạn.

Kết quả SXKD 2021 - 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV)

Hiện tại, HHV đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước. Tại miền Bắc, các dự án lớn đang được đẩy mạnh thi công để thông tuyến vào cuối năm 2025 như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 (TMĐT hơn 14.000 tỷ đồng), cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TMĐT hơn 11.000 tỷ đồng).

Ở miền Trung, HHV đang gấp rút thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (TMĐT gần 20.500 tỷ đồng), đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (TMĐT hơn 1.203 tỷ đồng) để kịp hoàn thành vào cuối năm 2025.

Phía Nam và các khu vực khác, Đèo Cả đang thực hiện các dự án như cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ).

Ngoài ra, HHV cùng Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu đầu tư dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, và đề xuất đầu tư mở rộng một số đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng chiều dài hơn 1.100km theo phương thức PPP, … Đặc biệt là dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng với TMĐT dự kiến 300.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu khởi công ngay trong quý I/2026.

Bên cạnh đó, HHV cũng đã và đang chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng thực hiện các dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Metro Hà Nội và Metro 2 TP.HCM… tạo khối lượng công việc xây lắp trong giai đoạn 2025 - 2030 là rất lớn.

Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang bức tốc thi công để hoàn thành vào cuối năm nay

Trong mảng quản lý vận hành, HHV hiện đang quản lý vận hành an toàn và thông suốt 472km đường cao tốc và quốc lộ, cùng với hơn 31km hầm đường bộ và 21 trạm thu phí trên khắp cả nước. Với năng lực đã được chứng minh qua hàng loạt công trình trọng điểm và kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, HHV đang sẵn sàng mở rộng quy mô quản lý, đặc biệt là với các tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Điểm sáng hấp dẫn nhà đầu tư

Với kết quả kinh doanh ấn tượng, HHV tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, thi công và quản lý hạ tầng giao thông.

Từ năng lực thực chiến, kinh nghiệm dày dặn cùng khối lượng công việc khổng lồ là nền tảng vững chắc để HHV tiếp tục bức phá mạnh mẽ, không chỉ trong vai trò doanh nghiệp dẫn đầu ngành hạ tầng mà còn là điểm sáng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Triển vọng tăng trưởng của HHV càng được củng cố khi những vướng mắc kéo dài tại các dự án BOT đã bước đầu được tháo gỡ.

Cụ thể, những vướng mắc kéo dài tại các dự án BOT đã từng bước được tháo gỡ, khoản vốn ngân sách Nhà nước 1.180 tỷ đồng hỗ trợ cho dự án hầm Đèo Cả đã được giải ngân vào cuối năm 2024. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đã trình Chính phủ đề xuất bố trí 2.280 tỷ đồng để thay thế nguồn thu trạm thu phí La Sơn – Túy Loan và đề xuất bố trí vốn ngân sách Nhà nước 4.600 tỷ đồng hỗ trợ dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Nguồn vốn hỗ trợ cho 2 dự án BOT này dự kiến được bố trí trong giai đoạn 2026-2030, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo tính bền vững cho các dự án hiện hữu và tương lai.

Với những nền tảng vững chắc và khối lượng backlog công việc khổng lồ từ các dự án hiện hữu, HHV đặt mục tiêu doanh thu 2025 đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế khoảng 555 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024, hướng tới hoàn tất chuỗi tăng trưởng lợi nhuận kéo dài nửa thập kỷ.

Mới đây, ngày 19/8, HHV vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". HHV cũng tự hào là công ty niêm yết có vốn hoá thị trường lớn nhất tại TP. Đà Nẵng, không chỉ phản ánh sức hút đầu tư mà còn nhấn mạnh vai trò dẫn dắt trong ngành, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông, đối tác và cộng đồng.