Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữ hộ 38 chỉ vàng khi đưa người đi cấp cứu, Hoàng Đình Đạt liền đem bán lấy 60 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc

10-11-2025 - 12:55 PM | Xã hội

Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt (34 tuổi, Thanh Hóa) vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trang sức trị giá khoảng 60 triệu đồng của người quen sau khi được nhờ giữ hộ.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Đạt (34 tuổi, trú xã Tống Sơn, Thanh Hoá) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Thành Sen tiếp nhận đơn tố cáo của công dân trên địa bàn về nội dung đối tượng Hoàng Đình Đạt có mối quan hệ quen biết nên khi bị hại gửi một số tài sản là vòng, nhẫn vàng thì đã bỏ đi, nhiều lần trốn tránh, cố tình không trả lại tài sản cho bị hại.

Giữ hộ 38 chỉ vàng khi đưa người đi cấp cứu, Hoàng Đình Đạt liền đem bán lấy 60 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc- Ảnh 1.

Hoàng Đình Đạt bị khởi tố vì giữ hộ vàng, bạc khi đưa người đi cấp cứu rồi chiếm đoạt

Qua điều tra, xác minh lực lượng Công an xác định: Năm 2022, trong quá trình chấp hành án tại trại giam Xuân Hà, Hoàng Đình Đạt (SN 1991, trú Thanh Hóa) quen ông N.V.D (SN 1971, trú TP Hà Tĩnh). Sau khi ra tù vào đầu năm 2025, Đạt vào Hà Tĩnh thăm ông D.

Tối 12/7/2025, trong lúc đưa ông D đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông D tháo trang sức đeo trên người gồm một dây chuyền vàng 15 chỉ, một nhẫn vàng 3 chỉ và một lắc bạc 20 chỉ giao nhờ Đạt giữ hộ. Đạt đeo toàn bộ số trang sức trên người.

Ngày 13/7, ông D xuất viện, cả hai trở về nhà. Đến trưa 16/7, Đạt lấy lý do về quê gấp để mang theo toàn bộ số tài sản. Sau đó, Đạt đã lần lượt bán số trang sức trên được tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Trong thời gian này, Ông D đã liên lạc để với Đạt để đòi lại số trang sức trên nhưng vì không có khả năng hoàn trả nên Đạt đã lấy nhiều lý do khác nhau để trốn tránh và sau đó thay sim điện thoại ngắt liên lạc với ông D.

Ngày 07/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tam giam đối với Hoàng Đình Đạt về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ cụ bà Vũ Thị Thanh

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập Nổi bật

Một người dân ở Hà Nội mua gần 300 triệu đồng vàng giả, công an ra cảnh báo

Một người dân ở Hà Nội mua gần 300 triệu đồng vàng giả, công an ra cảnh báo Nổi bật

Truy tố người phụ nữ làm giả giấy tờ vay vốn chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Truy tố người phụ nữ làm giả giấy tờ vay vốn chiếm đoạt tiền của ngân hàng

12:39 , 10/11/2025
Sở GD-ĐT Ninh Bình vào cuộc vụ clip lãnh đạo trường THPT "thân mật" với nhiều phụ nữ

Sở GD-ĐT Ninh Bình vào cuộc vụ clip lãnh đạo trường THPT "thân mật" với nhiều phụ nữ

12:15 , 10/11/2025
Ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội

11:41 , 10/11/2025
VIDEO Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

VIDEO Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

11:23 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên