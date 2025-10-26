Giữa rừng giải pháp an ninh mạng phi vật lý, robot phun nước vệ sinh đường điện của EVN "nổi bật giữa đám đông"

Chúng ta vẫn biết, nước và điện là hai yếu tố ăn khớp với nhau tới mức … nguy hiểm. Vậy mà khi cột điện bị vấy bẩn sau nhiều tháng ngày "dãi nắng dầm mưa", các chuyên gia ngành điện vẫn phải sử dụng nước để làm sạch cột điện, trạm điện.

Một trong những phương pháp được áp dụng rộng rãi là phun trực tiếp nước áp lực cao lên trạm điện, cột điện bám bẩn. Tuy nhiên, vì dòng nước áp lực cao sinh công rất lớn, quy trình rửa cột sẽ cần tới một lượng nhân lực đáng kể, để giữ cho vòi nước được vững chãi và chính xác.

Sau một quá trình dài thực hiện quy trình "rửa cột điện bằng sức người", các kỹ sư đã nảy ra một sáng kiến: sử dụng một hệ thống robot điều khiển từ xa để thay người thợ điện giữ vòi nước, qua đó tiết kiệm sức người mà lại đảm bảo an toàn cho con người.

Tại khu vực triển lãm bên lề Lễ mở ký Công ước Hà Nội, EVN mang tới một giải pháp thú vị để đảm bảo sự an toàn lao động. Giữa muôn vàn những giải pháp đảm bảo an ninh trên nền tảng số, được trưng bày tại một triển lãm diễn ra ngay cạnh nơi ký một công ước về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm mạng toàn cầu, EVN nổi bật với sự khác biệt.

Robot rửa cột điện, trạm điện của EVN là hàng nội địa 100% - Ảnh: Thế Duyệt.

Trên cùng là camera truyền thẳng hình ảnh về màn hình trên bộ điều khiển cầm tay - Ảnh: Thế Duyệt.

Đặt ngay dưới camera là vòi nước áp lực cao - Ảnh: Thế Duyệt.

Đồng hành với vòi nước là hai đèn lazer nằm hai bên, giúp kỹ sư điện có thể định hước phun nước, phun trực tiếp vào nơi vấy bẩn hay điểm cháy trên cột điện, tại trạm điện - - Ảnh: Thế Duyệt.

Được biết, robot có thể được điều khiển từ khoảng cách hàng chục mét. Điều này khiến công tác vệ sinh cũng như cứu hỏa diễn ra an toàn hơn hẳn phương pháp truyền thống, vốn yêu cầu kỹ sư điện leo lên tận nơi, cầm vòi nước cao áp phun thẳng vào cột điện - Ảnh: Thế Duyệt.

Bảng điều khiển có hai núm điều hướng: bên trái là điều hướng xe gàu, bên phải là điều hướng robot phun nước cao áp - Ảnh: Thế Duyệt.GenK.- Robot EVN-25.jpg

Robot vận hành theo hai trục: trục hoành (x) và trục tung (y). Tức là robot chỉ có thể ngửa lên, cúi xuống, quay sang trái và phải. Điều này giúp việc vận hành robot đơn giản, không cần phải là kỹ sư mới có thể điều khiển robot phun nước đúng chỗ - Ảnh: Thế Duyệt.

Hướng vòi áp lực cao được chỉ định bằng tia laser. EVN thiết kế robot đơn giản với mong muốn áp dụng thiết bị một cách nhanh chóng, rộng rãi - Ảnh: Thế Duyệt.GenK.- Robot EVN-33.jpg

Một bảng điều khiển bao gồm nhiều đường truyền: đồng nghĩa với việc một bộ điều khiển có thể cùng lúc kết nối được với nhiều robot. Màn hình hiển thị "NO SIGNAL - KHÔNG SÓNG" bởi lẽ bộ điều khiển đang chuyển sang chế độ kết nối với robot thứ hai, hiện đang không có mặt tại triển lãm - Ảnh: Thế Duyệt.

EVN mong robot không chỉ được ứng dụng trong công tác làm sạch trụ điện, cột điện, mà còn có thể trở thành công cụ cứu hỏa hữu hiệu - Ảnh: Thế Duyệt.

An ninh mạng cần thiết thật đấy, nhưng an ninh năng lượng cũng đâu kém phần quan trọng! Việc bảo trì lưới điện toàn quốc, xa hơn là cứu hộ những trường hợp khẩn cấp như cháy trạm điện, cột điện, là một mắt xích quan trọng trong lộ trình đảm bảo an ninh.

Robot phun nước áp lực cao của EVN minh chứng cho một sự thật hiển nhiên: chỉ khi bắt tay vào làm việc, một người mới có thể gặp những bài toán hóc búa, và rồi tận dụng tư duy đổi mới để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Tư duy này có thể được áp dụng vào bất cứ đâu, dù là an ninh mạng hay an ninh năng lượng.

