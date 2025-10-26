Giữa rừng giải pháp an ninh mạng phi vật lý, robot phun nước vệ sinh đường điện của EVN "nổi bật giữa đám đông"
Ngay bên cạnh nơi diễn ra Lễ mở ký Công ước Hà Nội, một loạt doanh nghiệp mang tới những giải pháp an toàn trong thời đại mới.
Chúng ta vẫn biết, nước và điện là hai yếu tố ăn khớp với nhau tới mức … nguy hiểm. Vậy mà khi cột điện bị vấy bẩn sau nhiều tháng ngày "dãi nắng dầm mưa", các chuyên gia ngành điện vẫn phải sử dụng nước để làm sạch cột điện, trạm điện.
Một trong những phương pháp được áp dụng rộng rãi là phun trực tiếp nước áp lực cao lên trạm điện, cột điện bám bẩn. Tuy nhiên, vì dòng nước áp lực cao sinh công rất lớn, quy trình rửa cột sẽ cần tới một lượng nhân lực đáng kể, để giữ cho vòi nước được vững chãi và chính xác.
Sau một quá trình dài thực hiện quy trình "rửa cột điện bằng sức người", các kỹ sư đã nảy ra một sáng kiến: sử dụng một hệ thống robot điều khiển từ xa để thay người thợ điện giữ vòi nước, qua đó tiết kiệm sức người mà lại đảm bảo an toàn cho con người.
Tại khu vực triển lãm bên lề Lễ mở ký Công ước Hà Nội, EVN mang tới một giải pháp thú vị để đảm bảo sự an toàn lao động. Giữa muôn vàn những giải pháp đảm bảo an ninh trên nền tảng số, được trưng bày tại một triển lãm diễn ra ngay cạnh nơi ký một công ước về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm mạng toàn cầu, EVN nổi bật với sự khác biệt.
An ninh mạng cần thiết thật đấy, nhưng an ninh năng lượng cũng đâu kém phần quan trọng! Việc bảo trì lưới điện toàn quốc, xa hơn là cứu hộ những trường hợp khẩn cấp như cháy trạm điện, cột điện, là một mắt xích quan trọng trong lộ trình đảm bảo an ninh.
Robot phun nước áp lực cao của EVN minh chứng cho một sự thật hiển nhiên: chỉ khi bắt tay vào làm việc, một người mới có thể gặp những bài toán hóc búa, và rồi tận dụng tư duy đổi mới để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Tư duy này có thể được áp dụng vào bất cứ đâu, dù là an ninh mạng hay an ninh năng lượng.
