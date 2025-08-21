Giữa siêu thị đông đúc, lời con nhỏ làm một người mẹ òa khóc

Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, nhiều bậc cha mẹ vẫn thường tự an ủi rằng chỉ cần kiếm nhiều tiền hơn, con sẽ có tất cả. Thế nhưng, có đôi khi những đứa trẻ chẳng cần một món đồ xa xỉ, chẳng cần một kỳ nghỉ đắt đỏ mà chỉ mong một điều giản dị đến mức khiến người lớn phải giật mình nhìn lại. Câu chuyện được một bà mẹ trẻ tại Quỳ Châu (Trung Quốc) chia sẻ trên MXH mới đây đã chứng minh điều này.

Theo lời kể, hôm ấy, khi đang tất bật chọn đồ trong siêu thị, người mẹ này bỗng nghe con gái nhỏ khẽ nói một câu khiến tim chị nghẹn lại và đôi mắt rưng rưng ngay giữa đám đông náo nhiệt.

Con gái chị - một cô bé mới 5 tuổi nhìn những kệ bánh kẹo đầy ắp rồi thì thầm: "Mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ về sớm ăn cơm với con thôi, chứ không cần bánh kẹo đâu".

Người mẹ cho biết ban đầu chị hơi ngỡ ngàng, cứ nghĩ con sẽ xin mua món đồ chơi hay đồ ăn vặt như bao đứa trẻ khác. Nhưng không, điều con mong ước lại giản dị đến mức khiến chị nghẹn lời. Chị đứng lặng hồi lâu, giữa dòng người mua sắm tấp nập, chị nhận ra bấy lâu nay mình đã vô tình bỏ quên những nhu cầu tình cảm cơ bản nhất của con.

Người mẹ vô cùng đau lòng khi nghe lời con thì thầm (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu ngày tăng ca, bao nhiêu lần về muộn với suy nghĩ rằng bù đắp cho con bằng quần áo mới, đồ chơi đẹp… bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Giữa dòng người mua sắm, chị òa khóc nức nở, vừa thương con, vừa day dứt vì đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc giản dị mà vô giá.

Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã chạm đến trái tim của nhiều phụ huynh. Không ít người cảm thấy đồng cảm vì nhà họ cũng thường xuyên xảy ra tình trạng, bố mẹ bận rộn kiếm tiền, con cái tự chơi, tự chăm lo cho nhau. Một vài bình luận của netizen: "Con nít cần cha mẹ nhiều hơn cần tiền, chỉ tiếc là nhiều người lớn nhận ra quá muộn", "Đọc mà thấy mình trong đó. Ngày nào cũng tăng ca, mua cho con đủ thứ nhưng chỉ ở bên con được vài chục phút, nghĩ lại thấy có lỗi quá", "Đọc mà rơi nước mắt, trẻ con chỉ cần cha mẹ dành thời gian cho mình thôi, chẳng cần gì xa hoa cả", "Tiền có thể kiếm cả đời, nhưng tuổi thơ của con thì chỉ có một lần, mong cha mẹ đừng để con phải nói những câu như vậy mới giật mình"...

Làm sao để con không cảm thấy cô đơn khi cha mẹ bận rộn?

1. Ưu tiên thời gian chất lượng thay vì số lượng

Không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể ở cạnh con 24/7, nhưng chỉ cần 30 phút mỗi ngày thực sự dành cho con, không điện thoại, không công việc xen vào, cũng đã đủ để trẻ cảm thấy được yêu thương và lắng nghe.

2. Thiết lập những "nghi thức nhỏ" hằng ngày

Đơn giản như cùng ăn một bữa cơm, đọc truyện trước giờ ngủ, hay ôm con mỗi sáng trước khi đi làm. Những thói quen này tạo cảm giác gắn kết và an toàn cho trẻ, giúp con thấy cha mẹ luôn hiện diện trong cuộc sống của mình.

3. Thay "món quà vật chất" bằng "món quà tinh thần"

Một lời khen, một cái ôm, một tờ giấy vẽ cùng nhau đôi khi giá trị hơn rất nhiều so với quần áo hay đồ chơi mới. Trẻ sẽ nhớ cảm giác được ở cạnh cha mẹ nhiều hơn là món đồ được mua về.

Hãy đảm bảo rằng khoảng thời gian bên trẻ là khoảng thời gian chất lượng (Ảnh minh họa)

4. Chia sẻ với con về công việc

Khi phải bận rộn, cha mẹ có thể giải thích nhẹ nhàng cho con hiểu lý do, hứa hẹn một thời gian cụ thể sẽ dành cho con. Việc minh bạch và giữ lời hứa sẽ giúp con không cảm thấy bị bỏ rơi mà hiểu rằng mình vẫn quan trọng trong lòng cha mẹ.

5. Học cách "tắt công việc" khi về nhà

Công việc có thể kéo dài vô tận, nhưng tuổi thơ của con thì chỉ đến một lần. Đặt ranh giới rõ ràng giữa công việc và gia đình, tắt thông báo điện thoại khi ăn cơm hay chơi với con, sẽ giúp trẻ cảm thấy mình được ưu tiên và không phải "xin" sự hiện diện của cha mẹ.