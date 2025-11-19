Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa thời buổi "rau đắt hơn thịt", mua cải thảo đừng chỉ nhìn kích thước, hãy chú ý 3 điểm này

19-11-2025 - 06:15 AM | Sống

Cải thảo là loại rau quen thuộc trong bữa ăn mùa này. Tuy nhiên, giữa thời buổi rau khan hiếm, giá tăng cao như hiện nay, bạn nên chọn lựa thật kỹ.

Cải thảo nấu được đủ món như xào, luộc, hấp... đều ngon. Nhưng nhiều người vẫn thắc mắc: “Sao nấu cải thảo nhà tôi không ngon bằng ngoài quán nhỉ?”.

Nguyên nhân thường nằm ở khâu chọn mua . Nhìn bề ngoài to nhỏ thôi chưa đủ, nếu không chú ý vài chi tiết, rau dễ nhạt, nhiều nước, hoặc nhanh hỏng. Dưới đây là ba điểm quan trọng khi chọn cải thảo mà nông dân lâu năm thường nhắc.

Giữa thời buổi "rau đắt hơn thịt", mua cải thảo đừng chỉ nhìn kích thước, hãy chú ý 3 điểm này- Ảnh 1.

1. Quan sát phần gốc cải thảo

Khi mua, để ý phần gốc sẽ thấy có cây gốc to, có cây gốc nhỏ. Đây thường là hai giống khác nhau :

- Cải gốc nhỏ, thân dày, lá ít, chứa nhiều nước. Khi xào, nước ra nhiều, vị nhạt, không thơm.

- Cải gốc to, chứa ít nước hơn, xào lên thơm, ngon hơn.

Ngoài ra, gốc không bị thối hay mềm nhũn , nếu có dấu hiệu hư hỏng thì nên bỏ qua, vì loại này dễ bị úng ruột, khó bảo quản.

2. Xem kích thước lá cải

Trên thị trường có hai loại: lá to và lá nhỏ (gần giống “cải con”, nhưng vẫn lớn hơn chút).

- Cải lá nhỏ, nặng nước, phù hợp để hầm cá, kho thịt , vì hút được vị ngọt của thịt và nước hầm.

- Cải lá to, chứa nhiều chất xơ, khi xào hay làm nhân bánh bao sẽ đậm vị, giòn ngon , đúng chất “cải thảo xào”.

Chọn lá cải phù hợp với món ăn, đừng chỉ nhìn vào cân nặng hay hình dáng bên ngoài.

Giữa thời buổi "rau đắt hơn thịt", mua cải thảo đừng chỉ nhìn kích thước, hãy chú ý 3 điểm này- Ảnh 2.

3. Chú ý màu lá

Cải có lá xanh hoặc lá vàng. Nhiều người nghĩ lá vàng sẽ ngon hơn vì nhìn mềm, giòn. Nhưng thực tế:

- Cải lá vàng (hay còn gọi là “cải vàng non”) phát triển nhanh, chứa nhiều nước, vị nhạt, khó bảo quản lâu, chỉ nên ăn trong thời gian ngắn.

- Cải lá xanh , mặc dù nhìn cứng hơn, nhưng vị thơm ngon, giữ được lâu , nấu món xào hay làm nhân đều tốt, bảo quản đúng cách có thể để cả mùa đông.

Nhìn vào ba chi tiết này sẽ giúp bạn chọn được cải thảo ngon, đúng sở thích, không bị nhạt hay ra nước quá nhiều. Khi mua, đừng quên chia sẻ mẹo này với người thân, để cả nhà chọn rau chuẩn, ăn ngon lành, yên tâm và đáng tiền hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu

Loại rau người Trung Quốc ví là "rau Hoàng đế": Có đầy ở Việt Nam nhưng nhiều người chê không ăn

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026 Nổi bật

Khách vừa đặt đơn vàng online hơn 166 triệu đồng xong thì giá tăng mạnh, nền tảng đơn phương huỷ đơn, chỉ đồng ý bồi thường 700.000 đồng

Khách vừa đặt đơn vàng online hơn 166 triệu đồng xong thì giá tăng mạnh, nền tảng đơn phương huỷ đơn, chỉ đồng ý bồi thường 700.000 đồng Nổi bật

Người ăn bánh mì thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi “bất thường” này

Người ăn bánh mì thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi “bất thường” này

05:06 , 19/11/2025
Hãy cảnh giác! Đây là 4 bất thường ban đêm, có thể bạn đã mắc ung thư phổi, ngay cả khi không hề bị ho

Hãy cảnh giác! Đây là 4 bất thường ban đêm, có thể bạn đã mắc ung thư phổi, ngay cả khi không hề bị ho

01:42 , 19/11/2025
Công an TP. Hà Nội cảnh báo loại tin nhắn mới có thể khiến người dân bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Công an TP. Hà Nội cảnh báo loại tin nhắn mới có thể khiến người dân bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

00:33 , 19/11/2025
Hết tháng 9 âm 2 con giáp sẽ chia tay vận xui, cuộc sống sung túc, 1 con giáp vẫn cần thận trọng

Hết tháng 9 âm 2 con giáp sẽ chia tay vận xui, cuộc sống sung túc, 1 con giáp vẫn cần thận trọng

23:50 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên