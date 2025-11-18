Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ đánh giá đây là “vua của các loại rau”, chứa đầy dưỡng chất quý, người Việt đã ăn từ lâu

18-11-2025 - 14:46 PM | Sống

Mỹ đánh giá đây là “vua của các loại rau”, chứa đầy dưỡng chất quý, người Việt đã ăn từ lâu

Đây là loại rau được 100 điểm tuyệt đối trong danh sách những loại rau bổ dưỡng nhất.

Tạp chí Mỹ First For Women cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã công bố danh sách những loại rau bổ dưỡng nhất.

Top 10 loại rau dẫn đầu gồm: cải xoong (100 điểm), cải thảo (91,99), cải cầu vồng (89,27), lá củ dền (87,08), rau chân vịt (86,43), rau diếp xoăn (73,36), rau xà lách (70,73), rau mùi tây (65,59), xà lách Romaine (63,48) và cải rổ (62,49).

CDC cho biết, các nhà nghiên cứu dựa trên dữ liệu dinh dưỡng thô, tức phân tích rau ở trạng thái sống, nhằm đảm bảo các chất dinh dưỡng không bị thay đổi trong quá trình chế biến hay nấu nướng.

Nghiên cứu tập trung vào 17 dưỡng chất thiết yếu, gồm chất xơ, kali, sắt cùng các vitamin A, C, D, E, K. Các loại rau củ và trái cây được đánh giá dựa trên khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng này. Trong đó, nhiều loại rau được xếp hạng cao như cải xoong, cải thảo, rau xà lách, rau mùi tây hay lá củ dền đều phổ biến và dễ tìm thấy tại các chợ và siêu thị ở Việt Nam.

Giá trị dinh dưỡng của cải xoong

Cải xoong là loại rau cực giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Loại rau này có vị cay nồng, hơi đắng đặc trưng.

Theo dữ liệu từ CDC Mỹ, mỗi 100g cải xoong chứa khoảng 11 calo, 2g protein, 1g carbohydrate, 1g chất xơ, 43mg vitamin C, 160μg vitamin A và 250μg vitamin K.

Mỹ đánh giá đây là “vua của các loại rau”, chứa đầy dưỡng chất quý, người Việt đã ăn từ lâu- Ảnh 1.

Ngoài ra, cải xoong còn cung cấp một lượng nhỏ các vitamin và khoáng chất khác như vitamin E, thiamine, riboflavin, vitamin B6, folate, axit pantothenic, magie, phốt pho, kali, natri và đồng, góp phần tăng cường giá trị dinh dưỡng toàn diện cho bữa ăn.

Lợi ích sức khỏe của cải xoong

Theo TODAY.com, cải xoong là nguồn giàu hai dưỡng chất nổi bật: vitamin C và vitamin K, mỗi loại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng.

Vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất collagen, hấp thụ sắt, chuyển hóa protein và hoạt động như chất chống oxy hóa. Dù nhiều người đã nạp đủ vitamin C hàng ngày, ăn cải xoong vẫn là cách tuyệt vời để bổ sung dưỡng chất này.

Vitamin K ít được chú ý hơn nhưng rất cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì xương chắc khỏe. Các loại rau lá xanh thường chứa nhiều vitamin K, và cải xoong là một trong những nguồn tốt nhất.

Ngoài các vitamin, cải xoong còn chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu về 12 loại rau họ cải phát hiện hơn 40 flavonoid độc đáo trong cải xoong, với tổng lượng phenol và khả năng trung hòa gốc tự do vượt trội hơn hẳn các loại rau còn lại.

Mỹ đánh giá đây là “vua của các loại rau”, chứa đầy dưỡng chất quý, người Việt đã ăn từ lâu- Ảnh 2.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những chất chống oxy hóa này có liên quan đến nguy cơ thấp hơn của các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Ngoài vitamin và khoáng chất, cải xoong còn chứa các hợp chất tự nhiên có thể hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể và cải thiện chức năng gan. Loại rau lá xanh này giúp gan lọc độc tố và loại bỏ các chất thải, trở thành lựa chọn lý tưởng trong các chế độ ăn uống hướng tới giải độc.

Lưu ý khi sử dụng cải xoong:

Cải xoong an toàn và bổ dưỡng đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, những người đang sử dụng thuốc làm loãng máu cần thận trọng, vì lượng vitamin K cao trong cải xoong có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Do đó, người dùng thuốc này nên kiểm soát lượng cải xoong tiêu thụ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ.

Gió mùa Đông Bắc tăng cường mạnh: Từ mai, các khu vực này sẽ mưa to đến rất to

Thùy Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ "2.000đ biến thành 196 tỷ" đến "chàng shipper" phục dựng 8.000 ảnh liệt sĩ: Hành trình ấn tượng tại Human Act Prize 2025

Từ "2.000đ biến thành 196 tỷ" đến "chàng shipper" phục dựng 8.000 ảnh liệt sĩ: Hành trình ấn tượng tại Human Act Prize 2025 Nổi bật

U65 đi họp lớp, tôi vô tình tiết lộ lương hưu 22 triệu đồng/tháng, bạn học tranh cãi 7 ngày đêm: "Tôi không cần chứng minh với ai"

U65 đi họp lớp, tôi vô tình tiết lộ lương hưu 22 triệu đồng/tháng, bạn học tranh cãi 7 ngày đêm: "Tôi không cần chứng minh với ai" Nổi bật

Ca mắc cúm mùa gia tăng, Bộ Y tế phát cảnh báo

Ca mắc cúm mùa gia tăng, Bộ Y tế phát cảnh báo

14:42 , 18/11/2025
Nam nghệ sĩ 58 tuổi nói thẳng đàn em: "Không phải ai cũng diễn hài được"

Nam nghệ sĩ 58 tuổi nói thẳng đàn em: "Không phải ai cũng diễn hài được"

14:37 , 18/11/2025
8 loại rau mà người Nhật ăn mỗi ngày, càng ăn càng khỏe, sống lâu: Ở chợ Việt mua rất dễ

8 loại rau mà người Nhật ăn mỗi ngày, càng ăn càng khỏe, sống lâu: Ở chợ Việt mua rất dễ

14:32 , 18/11/2025
3 loại cá dễ “ôm ổ ký sinh trùng”, dân buôn cũng ngại ăn

3 loại cá dễ “ôm ổ ký sinh trùng”, dân buôn cũng ngại ăn

14:28 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên