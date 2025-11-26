Google ra đòn khiến Nvidia mất 115 tỷ USD, lan rộng sang các đối tác, CEO Jensen Huang phải lên tiếng trấn an

Sự thống trị tuyệt đối của Nvidia trên thị trường chip AI (trí tuệ nhân tạo) vừa phải hứng chịu cú đánh mạnh nhất từ trước đến nay, không phải từ đối thủ truyền thống như AMD, mà là từ một gã khổng lồ công nghệ khác: Google (thuộc Alphabet).

Thông tin này đã khiến cổ phiếu của Nvidia sụt giảm mạnh, xóa sổ 115 tỷ USD giá trị thị trường và buộc CEO Jensen Huang phải lên tiếng trấn an nhà đầu tư.

Mất vị thế

Trong những tuần gần đây, Nvidia, gã khổng lồ sản xuất GPU vốn được coi là “vua” của thị trường chip AI, đã bất ngờ rơi vào tâm điểm chú ý không chỉ bởi kết quả kinh doanh khả quan mà còn bởi những dấu hiệu thách thức tiềm ẩn từ Google.

Những diễn biến này buộc Jensen Huang, CEO của Nvidia, phải công khai lên tiếng khẳng định vị thế dẫn đầu của công ty, một động thái hiếm thấy trong bối cảnh Nvidia thường giữ sự im lặng trước các đối thủ.

Cụ thể trong phiên 25/11/2025, cổ phiếu Nvidia đã giảm 2,6% khi đóng cửa sau khi mất đến 7% trong phiên giao dịch đầu ngày.

Đà giảm này thậm chí còn lan sang các đối tác như nhà sản xuất máy chủ Super Micro Computer, một đối tác chủ chốt của Nvidia, đã giảm 2,5%. Tập đoàn phần mềm Oracle, đã cam kết chi hàng tỷ USD cho các hệ thống hiệu suất cao của Nvidia cũng mất 1,6%.

Cổ phiếu của nhà điều hành trung tâm dữ liệu CoreWeave, trong đó Nvidia sở hữu 6% cổ phần, giảm 3,1%, cùng với đối thủ đám mây AI của họ là Nebius, giảm 3,3%.

Nguyên nhân trực tiếp gây ra sự chấn động này chính là sự xuất hiện của Gemini 3, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất của Google. Gemini 3 được giới chuyên môn đánh giá là đã vượt qua ChatGPT của OpenAI về nhiều mặt.

Điều đáng chú ý là Gemini 3 đã được đào tạo hoàn toàn bằng Bộ xử lý Tensor (TPU), một loại chip chuyên dụng do chính Google thiết kế, thay vì sử dụng các bộ xử lý đồ họa (GPU) H100 hay A100 đắt đỏ của Nvidia.

Khác với GPU vốn linh hoạt và đa năng, TPU được thiết kế tối ưu cho các workloads AI chuyên biệt. Việc một mô hình AI tiên tiến như Gemini 3 hoàn toàn dựa vào TPU tạo ra tiền lệ rằng các hệ thống AI hiện đại không nhất thiết phải phụ thuộc vào GPU Nvidia nữa.

Việc Google tự phát triển cả phần cứng (TPU), phần mềm, và mô hình AI (Gemini) đã tạo ra lợi thế mô hình dọc toàn diện độc nhất vô nhị. Họ tối ưu hóa kiến trúc chip để phù hợp hoàn hảo với thuật toán AI của mình, một điều mà các đối thủ không thể làm được.

Sự thành công của Gemini 3 đã chứng minh một cách không thể chối cãi: Có một con đường thay thế hiệu quả để xây dựng siêu AI mà không cần dựa vào phần cứng của Nvidia.

Mối đe dọa không chỉ dừng lại ở việc Google tự dùng chip của mình. TPU trước đây chủ yếu phục vụ nhu cầu nội bộ và cho thuê qua dịch vụ đám mây của Google, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy Google đang đàm phán với những khách hàng tiềm năng, trong đó có Meta, để triển khai TPU trực tiếp trong các trung tâm dữ liệu của họ.

Đây là một tín hiệu quan trọng khi một trong những khách hàng lớn và chiến lược của Nvidia đang cân nhắc chuyển sang phần cứng của Google, điều này đủ sức tác động đến thị phần và doanh thu của Nvidia trong dài hạn.

Trước đây, khách hàng chỉ có thể thuê TPU thông qua dịch vụ đám mây của Google, nhưng nay, việc bán chip trực tiếp đã biến Google thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong mảng phần cứng mà Nvidia đang thống trị.

Meta, cùng với OpenAI, là một trong những khách hàng "ngốn" chip Nvidia nhiều nhất trên thế giới. Nếu Meta đồng ý chi hàng tỷ USD để mua TPU từ Google, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào doanh thu và tâm lý thị trường của Nvidia, kéo theo sự sụt giảm của các đối tác liên quan như Super Micro Computer và CoreWeave.

Đe dọa

Đối mặt với "cơn chấn động DeepSeek mới" này, CEO Jensen Huang đã buộc phải lên tiếng thông qua một tuyên bố công khai trên X để dập tắt nỗi sợ hãi của thị trường.

CEO Jensen Huang không hề phủ nhận sự thành công của Google mà còn bày tỏ sự "vui mừng" với những tiến bộ của họ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng: "Nvidia đi trước ngành công nghiệp một thế hệ, đó là nền tảng duy nhất chạy mọi mô hình AI và thực hiện nó ở mọi nơi diễn ra điện toán."

Lời khẳng định này nhằm trấn an rằng, mặc dù TPU của Google rất hiệu quả cho các mô hình của riêng họ, GPU của Nvidia vẫn là nền tảng linh hoạt và phổ quát nhất, có thể chạy mọi mô hình AI (bao gồm cả các mô hình cũ, mô hình của các công ty khởi nghiệp và các ứng dụng AI chuyên biệt khác).

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giữa GPU và TPU không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là câu chuyện về chiến lược thị trường và tâm lý khách hàng. Các tập đoàn lớn đang cân nhắc yếu tố chi phí, hiệu năng và tiêu thụ năng lượng.

Nếu TPU của Google chứng minh được lợi thế về hiệu quả năng lượng và chi phí, các trung tâm dữ liệu quy mô lớn có thể bắt đầu đa dạng hóa phần cứng, giảm sự phụ thuộc vào Nvidia. Đây chính là “mối đe dọa” khiến Nvidia phải phản ứng công khai, một bước đi nhằm bảo vệ vị thế thống trị trên thị trường.

Rõ ràng, cuộc đối đầu giữa Nvidia và Google đang mở ra một thời kỳ cạnh tranh mới trong lĩnh vực AI. Nếu Nvidia từng gần như độc quyền trong thị trường chip AI, thì nay các lựa chọn đa dạng từ Google và những công ty khác có thể định hình lại bản đồ ngành.

Việc CEO Jensen Huang lên tiếng không chỉ để khẳng định công nghệ của Nvidia mà còn để truyền tải thông điệp rằng, bất chấp áp lực từ các đối thủ, công ty vẫn là người dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Trong bối cảnh này, thị trường chip AI không chỉ là sân chơi công nghệ, mà còn là cuộc chiến chiến lược giữa các ông lớn, nơi mọi bước đi của Google đều có thể tạo ra những “cú sốc” mới, buộc Nvidia phải vừa củng cố lợi thế, vừa tìm cách duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

*Nguồn: FT, Fortune, BI