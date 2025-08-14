Hà Anh Tuấn: "Tôi tin cô Khánh Ly nói thật"

Vừa qua, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã chia sẻ về việc mình bị tâm lý khi trình diễn trên sân khấu lớn trước hàng chục nghìn khán giả.

Hà Anh Tuấn tại Gấu Concert

Anh nói: "Lần đầu tiên tôi gặp cảm giác ngã quỵ trên sân khấu là tại Gấu Concert ở Đà Lạt, khi tôi hát mở màn bài Phố mùa đông. Tôi hát phần cao trào xong, rất muốn hát tiếp nhưng bỗng nhiên không còn một chút năng lượng nào nữa.

Sau lần đó, tôi về nhận thấy rằng không phải do vấn đề sức khỏe mà do vấn đề tâm lý, tôi tự tạo sức ép cho mình lớn quá. Sau đó vẫn là vài lần nữa tôi gặp phải vấn đề tương tự như vậy trên sân khấu. Tôi nhận ra không phải do mình chưa chuẩn bị tốt mà do vấn đề năng lượng của từng ấy người trước mặt mình.

Trước khi khán giả vào sân, tôi chạy chương trình trên sân khấu không có khán giả thì không bao giờ bị cảm giác đó. Nhưng đến khi bước ra sân khấu có khán giả ở dưới, tôi bị mười mấy nghìn người hút năng lượng về phía họ.

Khánh Ly và Hà Anh Tuấn

Tôi bị cạn kiệt năng lượng. Tôi cảm giác như mình trần truồng trước mặt khán giả, không còn những cái tạo dáng, tính toán làm sao phải đẹp đẽ, rực rỡ nhất.

Sự yêu quý của khán giả giống như cái đèn pin soi thấu người nghệ sĩ trên sân khấu. Lúc đó không thể giả tạo, toan tính được gì, chỉ còn cách duy nhất để sống sót là phải thật. Đó là sự kỳ diệu của sân khấu.

Tôi từng được tham gia đêm nhạc đầu tiên của cô Khánh Ly khi cô về Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Khi cô Khánh Ly bước ra sân khấu hát bài đầu tiên, cô cũng bị giống tôi, cảm giác như mất năng lượng hết.

Trong lời tâm sự đầu tiên của cô Khánh Ly với khán giả, cô nói rằng tình yêu khán giả dành cho cô khiến cô mệt Khán giả cười ồ lên, tưởng cô Khánh Ly nói đùa. Nhưng cô nhắc lại lần nữa rằng cô nói thật, rằng tình yêu quý vị dành cho tôi nhiều quá nên tôi mệt.

Tôi tin cô Khánh Ly nói thật, tin vào sự thật thà trong câu nói của cô vì sau này tôi đã được trải qua chính cảm giác đó, cũng y chang như vậy".