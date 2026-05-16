Hà Nội đang nắng gắt bỗng tối sầm, mưa như trút nước giữa trưa khiến người đi đường không kịp trở tay

Theo Nam An | 16-05-2026 - 16:32 PM | Sống

Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống trung tâm Hà Nội vào trưa 16/5 sau nhiều ngày nắng nóng khiến người dân vội vã trú mưa, giao thông khó khăn nhưng giúp thời tiết dịu mát rõ rệt.

Trưa 16/5, cơn mưa bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm Hà Nội sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, giúp bầu không khí oi bức nhanh chóng dịu lại. Cơn mưa kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay.

Khoảng 12h trưa 16/5, mây đen bất ngờ kéo đến giăng kín bầu trời Hà Nội, kèm theo cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trung tâm thành phố sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Trận mưa lớn trút xuống kèm theo sấm chớp liên hồi khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay

Trận mưa kéo dài hơn nửa tiếng giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh, không khí trở nên dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, trận mưa lớn khiến giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Do thời tiết nắng nóng liên tục những ngày qua, nhiều người ra đường với tâm lý chủ quan, không mang theo áo mưa nên phải vội vã tấp vào lề, tìm nơi trú tạm. Dọc nhiều tuyến phố, hình ảnh người dân đứng nép dưới mái hiên, cửa hàng hay dưới gầm cầu vượt tránh mưa xuất hiện khá phổ biến. Không ít tài xế công nghệ, shipper cũng phải tạm dừng công việc chờ mưa ngớt trước khi tiếp tục di chuyển.

Dù gây ra đôi chút bất tiện, trận mưa giữa trưa vẫn được nhiều người đón nhận bởi nền nhiệt ngoài trời giảm rõ rệt. Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, không khí Hà Nội trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn.

Mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Người dân vội vã tìm nơi trú mưa khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm Hà Nội vào trưa 16/5.

Theo dự báo, Hôm nay 16/5, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên cường độ đã giảm so với ngày hôm trước. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tại Trung Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Chiều tối và đêm cùng ngày, Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ 17/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Không mang theo áo mưa, nhiều người dân phải vội vàng tìm mọi cách che chắn khi cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống Hà Nội.

Cơn mưa bất ngờ giữa trưa khiến nhiều người đi đường lúng túng vì không chuẩn bị áo mưa sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Những chiếc ô tô là vật cứu cánh trong những ngày mưa bất chợt

Một tài xế cũng cố gắng che chắn hàng hoá cẩn thận tránh bị dính nước mưa

Mặc dù mưa "giải nhiệt" giúp thời tiết dịu đi nhưng nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Theo Nam An

Người dân toàn quốc sẽ được miễn phí một dịch vụ từ năm 2026

Thông báo mới nhất từ sân bay Nội Bài: Hành khách có chuyến bay từ ngày 17/05 đến 21/05 chú ý

Một KOL vừa khoe đóng thuế hơn 500 triệu đồng, ảnh chụp màn hình rõ ràng công khai

16:31 , 16/05/2026
Không phải thịt gà hay thịt bò, đây là 3 món siêu ngon từ 3 loại thịt bạn nên nấu cho gia đình ăn vào mùa hè

16:15 , 16/05/2026
Dụi mắt không nhận ra Doãn Hải My trong diện mạo lạ lẫm, đẹp thế này bảo sao Văn Hậu không mê!

15:43 , 16/05/2026
Tin vui: Từ ngày 17-19/5, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

15:38 , 16/05/2026

