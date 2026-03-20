Hà Nội khẩn cấp xây dựng bãi đỗ xe tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam

20-03-2026 - 13:07 PM | Bất động sản

3 phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam được yêu cầu rà soát vị trí, quy mô các bãi đỗ xe để đầu tư theo lệnh xây dựng khẩn cấp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu tư khẩn cấp một số bãi đỗ xe theo quy hoạch tại khu vực lõi.

Cụ thể, để kịp thời báo cáo UBND thành phố về hiện trạng và phương án đầu tư, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng và nhu cầu đỗ xe trên địa bàn phường, bao gồm các hình thức đỗ xe hiện có, quy mô, công suất khai thác và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế; đồng thời tổng hợp, phân tích các tồn tại, bất cập trong công tác tổ chức đỗ xe.

Phối cảnh bãi xe ngầm dự kiến thi công tại phố Phùng Hưng, trung tâm phố cổ phường Hoàn Kiếm

Trên cơ sở đó, các phường trên đối chiếu với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định mức độ phù hợp về vị trí, quy mô, chức năng sử dụng đất; lựa chọn, đề xuất các vị trí bãi đỗ xe bảo đảm tính khả thi, khả năng triển khai nhanh (đầu tư theo hình thức lệnh xây dựng khẩn cấp), đáp ứng yêu cầu trước mắt và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường chủ động rà soát, cân đối nguồn lực của địa phương để báo cáo UBND thành phố cho phép tổ chức thực hiện, trong trường hợp ngân sách chưa đáp ứng, tổng hợp, đề xuất ngân sách thành phố xem xét, hỗ trợ.

Theo quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, 4 quận nội đô cũ (gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa) dự kiến bố trí 78 bãi đỗ xe công cộng ngầm với tổng diện tích sàn khoảng 104ha, cho phép xây tối đa 5 tầng hầm, kết hợp chức năng thương mại-dịch vụ.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO Tập đoàn đa ngành 33 năm tuổi, quy mô hơn 7.000 nhân sự chính thức trúng cử HĐND TP Hà Nội

CEO Tập đoàn đa ngành 33 năm tuổi, quy mô hơn 7.000 nhân sự chính thức trúng cử HĐND TP Hà Nội Nổi bật

Căn hộ 58m2, mốc meo, không sổ rao bán 3 tỷ ở Hà Nội gây bão mạng: Chủ nhà lên tiếng bất ngờ

Căn hộ 58m2, mốc meo, không sổ rao bán 3 tỷ ở Hà Nội gây bão mạng: Chủ nhà lên tiếng bất ngờ Nổi bật

Hà Nội: Nghiên cứu cải tạo nhà tập thể, chung cư cũ thành nhà ở xã hội, tái định cư

Hà Nội: Nghiên cứu cải tạo nhà tập thể, chung cư cũ thành nhà ở xã hội, tái định cư

12:39 , 20/03/2026
3 loại cây đặc biệt hợp với tuổi 30+: Biết trồng thì khỏe lên thấy rõ

3 loại cây đặc biệt hợp với tuổi 30+: Biết trồng thì khỏe lên thấy rõ

12:38 , 20/03/2026
Hà Nội cho phép xe lưu thông vào làn khẩn cấp đại lộ Thăng Long

Hà Nội cho phép xe lưu thông vào làn khẩn cấp đại lộ Thăng Long

12:38 , 20/03/2026
Mẹ 4 con xây "nông trại mini" giữa lòng Hà Nội, mỗi lần lên vườn là quên hết ưu phiền

Mẹ 4 con xây "nông trại mini" giữa lòng Hà Nội, mỗi lần lên vườn là quên hết ưu phiền

12:06 , 20/03/2026

