Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội
Khu chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) xây xong hơn chục năm nhưng không một tiểu thương nào vào chợ kinh doanh. Đến nay chủ đầu tư đang đề xuất chuyển đổi khu chợ để xây dựng nhà ở xã hội.
- 11-11-2025
- 11-11-2025
- 11-11-2025
Theo Trần Hoàng
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/ha-noi-khu-cho-dap-chieu-11-nam-duoc-de-xuat-chuyen-doi-thanh-nha-o-xa-hoi-post1795030.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM