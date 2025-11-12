Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội

12-11-2025 - 07:13 AM | Bất động sản

Khu chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) xây xong hơn chục năm nhưng không một tiểu thương nào vào chợ kinh doanh. Đến nay chủ đầu tư đang đề xuất chuyển đổi khu chợ để xây dựng nhà ở xã hội.

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) có quy mô gần 8.000m2, do Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư, thi công từ năm 2010. Năm 2014, chợ Mai Lĩnh được đưa vào sử dụng, nhưng không thu hút được tiểu thương, dẫn đến bỏ hoang

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 2.

Bên trong chợ, cỏ dại, vật liệu xây dựng ngổn ngang

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 3.

Ngày 21/10/2025, UBND phường Yên Nghĩa đã có báo cáo chỉ rõ nhiều vi phạm trật tự xây dựng của khu chợ như: Thi công khi chưa có giấy phép, thiết kế bản vẽ không phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500, chưa thẩm duyệt PCCC...

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 4.

Trong khi đó, tiểu thương vẫn đang kinh doanh nhộn nhịp ở chợ Sáng - một khu chợ tạm cách đó khoảng 200 mét

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 5.

Khu vực chợ Sáng toàn bộ là lều lán tạm, nhếch nhác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 6.

Được biết, Công ty cổ phần Phát triển thương mại Việt Nam (chủ đầu tư dự án chợ Mai Lĩnh) đã có đề xuất chuyển đổi khu chợ Mai Lĩnh sang mô hình nhà ở xã hội

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 7.

Sau khi tiếp nhận đề xuất của chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội đã đưa Dự án “Nhà ở xã hội Mai Lĩnh” do Công ty cổ phần Phát triển thương mại Việt Nam đề xuất vào danh mục các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 (Đợt 6).

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 8.

Dự án nhà ở xã hội quy mô dự kiến khoảng 0,7ha, tổng sàn xây dựng 14.615m², quy mô 150 căn hộ.

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 9.

UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành thẩm định, rà soát trước khi trình xem xét, quyết định cho phép dự án chuyển đổi

Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội- Ảnh 10.

Trong thời gian chờ đợi, khu chợ nằm ngay mặt đường Quốc lộ 6 vẫn tiếp tục bị bỏ hoang, xuống cấp

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

nhà ở xã hội

