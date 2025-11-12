Hà Nội: Khu chợ 'đắp chiếu' 11 năm được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) có quy mô gần 8.000m2, do Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư, thi công từ năm 2010. Năm 2014, chợ Mai Lĩnh được đưa vào sử dụng, nhưng không thu hút được tiểu thương, dẫn đến bỏ hoang