Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội miễn phí bánh, nước uống và lương khô cho người dân xem diễu binh 2/9

21-08-2025 - 07:30 AM | Sống

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chuẩn bị nước uống, lương khô, bánh ăn liền, chỗ che mưa nắng và xe buýt miễn phí phục vụ nhân dân, du khách về Thủ đô dự lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn về việc bảo đảm các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành chính thức tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Để bảo đảm thành công cho sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ của từng tiểu ban, đồng thời chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, tránh bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban Vật chất hậu cần chỉ đạo: Triển khai Phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội, tại các cửa ngõ Thủ đô theo dõi các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành thể hiện tình cảm thân thiện, mến khách của Thủ đô, Thành phố vì Hòa Bình.

Hà Nội miễn phí bánh, nước uống và lương khô cho người dân xem diễu binh 2/9- Ảnh 1.

Triển khai Phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách; sẵn sàng hỗ trợ nhân dân và du khách về Thủ đô dịp Quốc khánh.

Bên cạnh đó, Tiểu ban An ninh, giao thông có trách nhiệm xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông và tổ chức lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự cho các tuyến đường, tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9: 

Hà Nội miễn phí bánh, nước uống và lương khô cho người dân xem diễu binh 2/9- Ảnh 2.

 

Hà Nội miễn phí bánh, nước uống và lương khô cho người dân xem diễu binh 2/9- Ảnh 3.

 

Hà Nội miễn phí bánh, nước uống và lương khô cho người dân xem diễu binh 2/9- Ảnh 4.

Hà Nội miễn phí bánh, nước uống và lương khô cho người dân xem diễu binh 2/9- Ảnh 5.

 

Hà Nội miễn phí bánh, nước uống và lương khô cho người dân xem diễu binh 2/9- Ảnh 6.

10 "vị trí vàng" để xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9: Nhiều người truyền tai nhau "săn" chỗ từ sớm

Theo G.H - Thiết kế: Nguyễn Huy Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thứ tiếng “đắt giá” bậc nhất 2 ĐH đào tạo ngoại ngữ hàng đầu Thủ đô: Trên 96% sinh viên ra trường có việc làm, được doanh nghiệp “săn đón”

Thứ tiếng “đắt giá” bậc nhất 2 ĐH đào tạo ngoại ngữ hàng đầu Thủ đô: Trên 96% sinh viên ra trường có việc làm, được doanh nghiệp “săn đón” Nổi bật

Doanh nghiệp trên hành trình kiên trì phụng sự xã hội, tạo ra giá trị cho cộng đồng: “Giải thưởng Human Act Prize tiếp thêm động lực cho chúng tôi”

Doanh nghiệp trên hành trình kiên trì phụng sự xã hội, tạo ra giá trị cho cộng đồng: “Giải thưởng Human Act Prize tiếp thêm động lực cho chúng tôi” Nổi bật

Lương cao như ngọn cỏ, KPI thì "tận 9 tầng mây": Dân công sở tự tìm cách thoát thân, không cho sếp cơ hội tiếp tục dồn áp lực lên mình!

Lương cao như ngọn cỏ, KPI thì "tận 9 tầng mây": Dân công sở tự tìm cách thoát thân, không cho sếp cơ hội tiếp tục dồn áp lực lên mình!

07:13 , 21/08/2025
Nghiên cứu phát hiện: Làm điều này 5 giờ/tuần, con bạn sẽ thông minh hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa!

Nghiên cứu phát hiện: Làm điều này 5 giờ/tuần, con bạn sẽ thông minh hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa!

07:10 , 21/08/2025
Người đàn ông tử vong sau khi uống nước dừa

Người đàn ông tử vong sau khi uống nước dừa

06:03 , 21/08/2025
Nhật Bản công bố 5 thực phẩm nên ăn hằng ngày: Trứng chỉ đứng thứ 5, “vua dinh dưỡng” gọi tên món này

Nhật Bản công bố 5 thực phẩm nên ăn hằng ngày: Trứng chỉ đứng thứ 5, “vua dinh dưỡng” gọi tên món này

05:12 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên