Hà Nội 'nắm trọn' 11/17 doanh nghiệp trị giá trên 5 tỷ USD tại Việt Nam, ACB và LPBank 'lên đời', 2 'ông lớn' nhà nước ngậm ngùi suy giảm

Tính đến ngày 29/8/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam có 17 doanh nghiệp đạt giá trị vốn hóa trên 5 tỷ USD (theo tỷ giá 1 USD = 26.000 VND).

Đặc biệt, có tới 11/17 doanh nghiệp trong danh sách đặt trụ sở tại Hà Nội, bao gồm toàn bộ Top 8 (Vietcombank, Vingroup, Vinhomes, BIDV, Techcombank, VPBank, Vietinbank và Viettel Global). Điều này tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm chính trị - kinh tế của Hà Nội, nơi quy tụ những tập đoàn và định chế tài chính lớn nhất Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản.

Đó là chưa tính đến Hòa Phát (HPG) – mặc dù đặt trụ sở tại Hưng Yên nhưng bộ não điều hành cũng nằm tại Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh dù vẫn là đầu tàu kinh tế nhưng lại có ít đại diện hơn trong danh sách các doanh nghiệp vốn hóa 5 tỷ USD trở lên, với 4 đại diện là ACV, PV GAS, ACB và Masan Consumer (MCH).

Trong danh sách, có 7 cái tên đạt vốn hóa trên 10 tỷ USD. Vingroup và Vinhomes – dù đã là doanh nghiệp 5 tỷ USD từ đầu năm – nhưng với mức tăng trưởng 3 chữ số, đến nay đã có vốn hóa lần lượt là 19 tỷ USD và 16,5 tỷ USD, chỉ đứng sau Vietcombank (22 tỷ USD).

Gây tiếc nuối là trường hợp của Viettel Global (VGI), ACV khi hồi đầu năm đã là doanh nghiệp vốn hóa trên 10 tỷ USD nhưng đã “tụt” lại, và hiện giờ vốn hóa 2 ông lớn này giảm còn 8,6 tỷ USD và 8,4 tỷ USD.

Tương tự, giá trị FPT từng tiệm cận 9 tỷ USD nhưng nay giảm về 6,6 tỷ USD.

Trong khi đó, ACB và LPBank trỗi dậy, từ những cái tên chưa đạt 5 tỷ USD hồi đầu năm thì nay cũng đã lọt vào danh sách