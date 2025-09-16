Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Người đứng đầu chịu trách nhiệm với gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

16-09-2025 - 11:33 AM | Bất động sản

Về công tác lựa chọn nhà thầu, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả đấu thầu, nhất là các đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm thấp; kịp thời phát hiện hồ sơ mời thầu thiếu công bằng, minh bạch để xử lý. Đồng thời khắc phục tình trạng chậm đăng tải kế hoạch, kết quả đấu thầu...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn.

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các tổng công ty, công ty và các đơn vị trực thuộc TP Hà Nội thực hiện nghiêm Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan.

Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, công khai thông tin đầy đủ, chính xác. Đa dạng hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về pháp luật và nghiệp vụ đấu thầu. Tăng cường thanh tra, giám sát đấu thầu; ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát. Bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị đúng thời gian, thủ tục; xử lý nghiêm các trường hợp kéo dài gây chậm tiến độ.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Nghị định 214/2025/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả đấu thầu, nhất là các đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm thấp. Đảm bảo đúng quy trình pháp luật trong lựa chọn nhà thầu, nhất là tại các dự án trọng điểm. Theo dõi, phát hiện hồ sơ mời thầu thiếu công bằng, minh bạch để xử lý. Khắc phục tình trạng chậm đăng tải kế hoạch, kết quả đấu thầu. Thực hiện đấu thầu chỉ định, đặc biệt đúng điều kiện pháp luật.

Về công tác lựa chọn nhà đầu tư, UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện theo các Nghị định 23 năm 2024, Nghị định 115 năm 2024 và Nghị định 225 năm 2025 của Chính phủ. Đẩy nhanh lựa chọn nhà đầu tư theo danh mục HĐND Thành phố phê duyệt. Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư phù hợp quy hoạch, thực tiễn phát triển của thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm, tiêu cực.

Về công tác báo cáo hoạt động đấu thầu, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường; các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổng công ty, công ty, đơn vị trực thuộc TP phải cập nhật số liệu định kỳ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trước ngày 10/1/2026, các đơn vị phải nộp báo cáo hoạt động đấu thầu năm 2025 lên hệ thống. Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội và Bộ Tài chính, đồng thời công khai danh sách các đơn vị không báo cáo đúng quy định.

