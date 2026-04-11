Hà Nội phá dỡ chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng sau 35 năm

Theo Đức Nguyễn | 11-04-2026 - 20:55 PM | Bất động sản

Sau khoảng 35 năm đưa vào sử dụng, chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) đã xuống cấp ở mức độ nguy hiểm cao nhất. Sáng 11/4, lực lượng chức năng bắt đầu triển khai tháo dỡ, phát quang mặt bằng sau khi toàn bộ cư dân đã di dời an toàn.

Video: Bắt đầu phát quang, tháo dỡ chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội)

Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng, Hà Nội) được xây dựng từ năm 1991, gồm 5 tầng, chia thành hai đơn nguyên với tổng số 42 căn hộ. Qua kiểm định vừa qua, công trình được xác định thuộc diện nhà nguy hiểm cấp D.

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, UBND phường Láng phối hợp các lực lượng chức năng rào tôn khu vực 51 Huỳnh Thúc Kháng, vận động người dân di chuyển để đẩy nhanh tiến độ cải tạo. Sau công tác tuyên truyền, vận động, 100% cư dân đã di dời trước ngày 10/4.

Sáng 11/4, đơn vị thi công chính thức triển khai công tác phá dỡ tại hiện trường.

Các cây cổ thụ được cưa hạ, tỉa cành, phát quang để tạo mặt bằng phục vụ phá dỡ.

Công nhân tháo dỡ mái tôn, thu gom vật liệu, dọn dẹp hiện trường.

Hình ảnh bên trong chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng sáng 11/4.

Dự án mới tại số 51 Huỳnh Thúc Kháng có tổng diện tích sàn hơn 17.000 m2, gồm 13 tầng nổi và 5 tầng hầm. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 4/2026, đơn vị thi công sẽ triển khai các thủ tục để khởi công vào tháng 7/2026, mục tiêu bàn giao căn hộ mới cho người dân vào cuối năm 2027.

Vị trí chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng trên bản đồ. (Ảnh: Google Maps)

