Hà Nội thu hút người tài, hỗ trợ 1.000 lần mức lương cơ sở

27-01-2026 - 07:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người có tài năng về làm việc tại Hà Nội được hỗ trợ 1 lần cao nhất đến 1.000 lần mức lương cơ sở, tương đương 2,34 tỷ đồng. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình còn được hỗ trợ chỗ ở, miễn phí dịch vụ y tế, giáo dục...

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng .

Theo UBND TP. Hà Nội, người có tài năng là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm PGS, GS; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; người có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật...

Theo đó, người có tài năng ngoài được hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, còn được hưởng các chính sách sau:

Hỗ trợ một lần mức với mức từ 150- 1.000 lần mức lương cơ sở/người. Trong đó, cao nhất là người có học hàm giáo sư (mức hỗ trợ 1.000 lần); Phó Giáo sư (800 lần)...

Hà Nội đề xuất loạt chính sách ưu đãi thu hút người tài

Mỗi công trình nghiên cứu, tác phẩm, công trình văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao (gọi là công trình) từ cấp thành phố trở lên được hưởng tối đa 30% lợi nhuận.

Trường hợp không xác định được mức lợi nhuận thì được hưởng 5% tổng kinh phí công trình đó (tối đa là 250 lần mức lương cơ sở).

Trong quá trình làm việc, người có tài năng được các giải thưởng quốc gia, quốc tế được hưởng mức hỗ trợ tối đa 50 lần mức lương cơ sở/giải.

Nhiều chế độ phúc lợi

Ngoài ra, người có tài năng được bố trí vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực; ưu tiên trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại; được bố trí nhà ở công vụ, được hỗ trợ tiền thuê nhà; được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Gia đình người có tài năng được khám sức khỏe miễn phí tại các cơ sở y tế công lập của thành phố; Con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi của người có tài năng được miễn toàn bộ học phí. Thành phố hỗ trợ 100% tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng

UBND thành phố cho biết, chính sách thu hút người có tài năng theo hình thức ký kết hợp đồng lao động; thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ sáng tạo và chuyển đổi số cũng tương tự.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đưa ra hình thức hồi hoàn khi người có tài năng vi phạm cam kết, nghĩa vụ theo cam kết.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 31, được tổ chức ngày 27/1.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

