Hà Nội trước giờ bão số 3: Nhiều công ty cho nhân viên làm online, dân văn phòng tranh thủ tan làm sớm né mưa giông

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào hồi 13h ngày 21/7, tâm bão ở khoảng 21,1°N; 109,1°E, cách Quảng Ninh khoảng 120km, Hải Phòng 260km, Hưng Yên 280km và Ninh Bình khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 9–10 (75–102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15km/h.

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 3, nhiều công ty ở Hà Nội đã cho phép nhân viên về sớm từ chiều ngày 21/7 và nghỉ làm hoặc làm online trong ngày 22/7 để tránh bão.

Một công ty truyền thông tại Hà Nội quyết định cho nhân viên làm online tại nhà để phòng tránh bão số 3

Chia sẻ với chúng tôi, chị C.- nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội cho biết, chị cùng vừa nhận được thông báo chuyển sang chế độ làm việc online ngày thứ 3 (22/7) để phòng bão số 3. Chị C. cho biết sau trận mua giông bất ngờ xảy ra vào chiều ngày 19/5 vừa qua đã khiến chị rất lo lắng khi cơn bão số 3 đổ bộ.

"Nhà tôi cách công ty hơn 10km nên mỗi khi mưa bão tôi rất lo lắng cho việc đi lại. Hôm mưa giông vừa rồi đúng giờ tan tầm tôi cũng bị gió lớn táp vào người không thể di chuyển, may mắn có nhà dân để trú nhờ.

Chiều nay, sau khi đọc được thông báo của lãnh đạo cho phép nhân viên về nhà sớm và làm online ngày thứ 3, tôi mới bớt lo lắng phần nào", chị C. cho biết.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo của công ty về việc cho nhân viên làm việc tại nhà để tránh bão.

Một công ty khác cũng quyết định cho toàn bộ nhân viên văn phòng Hà Nội tan làm sớm chiều 21/7 và làm việc tại nhà ngày 22/7

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ chiều nay (21/7) đến sáng ngày 23/7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80 - 200mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Từ chiều 23/7 đến ngày 25/7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

"Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông" - Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo.