Hà Tăng chăm uống 1 loại nước ép "kem chống nắng" để làn da căng tràn collagen, tôi cũng học theo trong 1 tháng: Kết quả nhận được vô cùng bất ngờ!

Là phụ nữ ở tuổi ngoài 30, tôi luôn bị cuốn hút bởi hình ảnh của Tăng Thanh Hà - ngọc nữ của màn ảnh Việt không chỉ xinh đẹp, thanh lịch mà còn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần lướt trang cá nhân của cô ấy, tôi lại trầm trồ vì làn da căng sáng, ít nếp nhăn và vòng eo thon gọn chẳng khác gì thời son rỗi. Và rồi, điều khiến tôi tò mò nhất chính là thói quen mà Hà Tăng nhiều lần chia sẻ: Mỗi sáng thường uống nước ép cần tây pha với táo và dưa leo.

Cô từng "bật mí" rằng, sự kết hợp này không chỉ giúp giảm vị hăng khó uống của cần tây mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và mang lại năng lượng dồi dào cho ngày mới. Là fan "ruột", tôi không thể không thử. May mắn thay, một bác sĩ Đông y quen biết cũng khuyên tôi rằng, cần tây vốn được y học cổ truyền coi là "vị thuốc" tốt cho huyết áp, mát gan và lợi tiểu, nhưng nếu uống đúng cách thì hiệu quả chăm sóc da, giữ dáng càng rõ rệt. Thế là tôi càng có động lực để bắt đầu hành trình của mình.

Sau 1 tháng uống nước ép cần tây pha táo, dưa leo giống Hà Tăng, cơ thể tôi thay đổi thế nào?

Tuần đầu tiên, thú thật là tôi hơi e ngại mùi hăng của cần tây, dù đã pha thêm táo và dưa leo. Nhưng sau vài ngày, vị giác quen dần, tôi thậm chí thấy dễ chịu và sảng khoái hơn sau khi uống ly nước xanh mát vào buổi sáng.

Da sáng và mờ nếp nhăn

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sau khoảng 2 tuần, da mặt không còn xỉn màu như trước. Tôi đọc thêm thì mới biết, cần tây chứa nhiều vitamin C, K và chất chống oxy hóa, giúp kích thích sản sinh collagen và bảo vệ da khỏi gốc tự do - thủ phạm gây lão hóa. Nhờ đó, vùng da quanh mắt tôi trông căng mịn hơn, những nếp nhăn li ti cũng giảm hẳn. Không nói ngoa khi nhiều người ví nước ép cần tây như một dạng "kem chống nắng tự nhiên", bởi các hợp chất chống oxy hóa trong loại rau này có thể hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, giúp làn da trẻ lâu hơn.

Giảm cân, bụng nhẹ nhõm hơn

Sau 1 tháng, cân nặng của tôi giảm gần 2kg mà không hề ăn kiêng khắt khe. Cần tây có hàm lượng chất xơ cao, kết hợp với dưa leo và táo giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Hệ tiêu hóa của tôi cũng "êm" hơn, không còn đầy bụng hay khó tiêu như trước.

Cơ thể nhiều năng lượng

Trước kia, buổi sáng tôi thường phải uống cà phê mới tỉnh táo. Nhưng nay, một ly nước ép xanh là đủ. Tôi thấy mình tập trung tốt hơn khi làm việc, đồng thời bớt căng thẳng.

Tôi nhận ra, đây không chỉ là xu hướng làm đẹp theo ngôi sao, mà thực sự là một thói quen lành mạnh nếu được áp dụng đúng cách.

Lưu ý khi uống nước ép cần tây để tránh hại sức khỏe

Bác sĩ Đông y nhắc nhở tôi rằng, "thuốc bổ cũng có thể thành thuốc độc nếu dùng sai cách". Cần tây dù tốt nhưng không phải ai cũng uống bao nhiêu cũng được. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi rút ra một số lưu ý quan trọng và đã thực hiện suốt 1 tháng qua. Xin được chia sẻ lại với mọi người:

- Không uống quá nhiều: Chỉ nên dùng khoảng 200-300ml nước ép cần tây mỗi ngày. Uống quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc hạ huyết áp.

- Người huyết áp thấp, phụ nữ mang thai cần thận trọng: Vì cần tây có tác dụng hạ huyết áp, nên ai vốn huyết áp thấp hoặc đang mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống.

- Uống vào buổi sáng, khi bụng rỗng: Đây là thời điểm cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn có dạ dày nhạy cảm thì nên ăn nhẹ trước.

- Kết hợp táo và dưa leo là lựa chọn thông minh: Táo cung cấp vitamin A, C, E, giúp làm dịu dạ dày và tăng vị ngọt tự nhiên; dưa leo lại giàu nước, giúp thanh lọc cơ thể. Sự kết hợp này vừa dễ uống, vừa giúp phát huy hơn nữa công dụng chống lão hóa, giảm cân của món nước ép "kem chống nắng" này.

Kết lại

Sau 1 tháng học theo Hà Tăng, tôi không chỉ sở hữu làn da sáng khỏe, vòng eo thon gọn mà còn duy trì được tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng mỗi sáng. Điều quý giá hơn cả là tôi hiểu rằng, bí quyết trẻ đẹp không nằm ở những phương pháp cầu kỳ, mà ở những thói quen nhỏ nhưng kiên trì thực hiện.

Với tôi, mỗi ly nước ép cần tây pha táo, dưa leo buổi sáng không chỉ là "thức uống chống lão hóa" hay một loại "kem chống nắng tự nhiên" mà còn là nguồn cảm hứng sống tích cực - giống như cách Hà Tăng đã truyền cho hàng ngàn phụ nữ.

(Ảnh minh họa: Internet)