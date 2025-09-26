Hai công trình 3 tỷ USD được kỳ vọng giúp Campuchia "bừng sáng"

Mới đây, Khmer Times giật tiêu đề “Nhiều chuyến bay hơn sẽ làm bừng sáng ngành du lịch Campuchia”. Bài viết dẫn số liệu Cirium, một nhà cung cấp dịch vụ phân tích hàng không, theo đó, Campuchia dự kiến sẽ đón 31.579 chuyến bay trong năm nay, tăng 14,2% so với 27.638 chuyến bay vào năm 2024, đóng vai trò là động lực cho ngành du lịch.

Số ghế hành khách có sẵn dự kiến sẽ đạt 5.182.864 vào năm 2025, tăng 14,7% so với mức 4.517.397 vào năm 2024. Cirium cho biết quỹ đạo tăng trưởng tương tự được dự đoán sẽ diễn ra trong quý đầu tiên của năm 2026.

“Sự gia tăng mạnh mẽ về cả số chuyến bay và số ghế ngồi nhấn mạnh vị thế ngày càng nổi bật của Campuchia như một trong những điểm đến du lịch năng động và phát triển nhanh nhất châu Á”, tờ Khmer Times nêu.

Động lực phát triển này được hỗ trợ bởi Sân bay quốc tế Techo mới ở Phnom Penh và Sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor, cùng nhau định hình lại năng lực và kết nối hàng không của Campuchia.

Sân bay quốc tế Techo (Phnom Penh, Campuchia), dự án được đầu tư ban đầu khoảng 1,5 tỷ USD, và khi chính thức mở cửa, nhiều nguồn báo chí trích dẫn tổng giá trị là 2 tỷ USD cho giai đoạn đầu.

Còn Sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor (Campuchia) có chi phí xây dựng khoảng 1,1 tỷ USD.

Cả hai sân bay đều được thiết kế để phục vụ hàng triệu hành khách mỗi năm, cung cấp cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch đang phát triển nhanh chóng.

Đánh dấu một cột mốc mới, năm nay chứng kiến sự tham gia của ba hãng hàng không hàng đầu Trung Đông—Emirates, Turkish Airlines và Etihad Airways—khai trương các tuyến bay mới tới Campuchia.

“Sự xuất hiện của họ đánh dấu sự cải thiện đáng kể nhất về khả năng kết nối hàng không toàn cầu của Campuchia trong nhiều thập kỷ, kết nối Vương quốc này trực tiếp với một số trung tâm hàng không quan trọng nhất thế giới”, tuyên bố của Tổng cục Du lịch Campuchia (CTB) cho biết.

Điều này bổ sung cho việc mở rộng tuyến đường giữa Campuchia và Trung Quốc, cũng như các kết nối toàn cầu quan trọng khác.

Ngành hàng không của Campuchia đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi, đánh dấu bằng sự tăng trưởng kỷ lục trong hoạt động bay và sự mở rộng mang tính bước ngoặt về kết nối quốc tế.

Kim Minea, Tổng giám đốc điều hành của Tổng cục Du lịch Campuchia (CTB), cho biết: “Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không, cùng với sự xuất hiện của các hãng hàng không đẳng cấp thế giới tại Campuchia, đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự tự tin — sự tự tin từ các hãng hàng không đầu tư vào Campuchia, sự tự tin vào sự tăng trưởng liên tục của ngành du lịch và sự tự tin từ du khách đến thăm Campuchia.