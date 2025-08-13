Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai doanh nghiệp do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch sắp nhận hàng chục tỷ đồng cổ tức từ PAN Group

13-08-2025 - 13:44 PM | Doanh nghiệp

Hai doanh nghiệp do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch sắp nhận hàng chục tỷ đồng cổ tức từ PAN Group

PAN Group sẽ chi 104,4 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2024. Với tư cách là cổ đông lớn, 2 doanh nghiệp do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch sắp nhận về hàng chục tỷ đồng cổ tức trong đợt này.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group, MCK: PAN) vừa thông báo ngày 29/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt đồng thời lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, PAN Group sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Với 208,89 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PAN sẽ chi 104,4 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán là 15/9/2025.

Tính đến cuối quý II/2025, có 2 tổ chức do ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT PAN Group) làm Chủ tịch HĐQT sở hữu lượng lớn cổ phiếu PAN.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư NDH sở hữu 23,82 triệu cổ phiếu PAN, tỷ lệ 11,41% vốn. Ước tính Đầu tư NDH sẽ nhận về gần 12 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Chứng khoán SSI sở hữu 26,58 triệu cổ phiếu PAN, tỷ lệ 12,37%. Với tỷ lệ sở hữu này, SSI dự kiến nhận về gần 13,3 tỷ đồng cổ tức.

Hai doanh nghiệp do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch sắp nhận hàng chục tỷ đồng cổ tức từ PAN Group- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT PAN Group

Bên cạnh việc chia cổ tức, PAN Group cũng phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ 15-25/9/2025. Nội dung lấy ý kiến sẽ được thông báo sau.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, PAN Group ghi nhận 8.184 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế đạt 459 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của PAN 6 tháng đầu năm, mảng thuỷ sản (tôm và cá tra) đóng góp lớn nhất, với hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Mảng nông nghiệp (gạo, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật) đóng góp hơn 2.950 tỷ đồng doanh thu, tăng 4%. Mảng thực phẩm đóng gói mang về hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu, tương đương so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2025, PAN đặt kế hoạch doanh thu 17.256 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 1.210 tỷ đồng, tăng 4%. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 47% mục tiêu doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận năm.

Cổ phiếu PAN Group tăng gần 30% từ khi ông Nguyễn Duy Hưng nói “hy vọng giá sẽ tốt hơn”

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông trùm buôn thép bị cưỡng chế thuế hơn 24,2 tỷ đồng: Sẵn 350 tỷ giải quyết ngay

Ông trùm buôn thép bị cưỡng chế thuế hơn 24,2 tỷ đồng: Sẵn 350 tỷ giải quyết ngay Nổi bật

'Ông lớn' dầu khí Việt Nam kích hoạt bước đầu tiên cho siêu dự án 10 tỷ USD xuất khẩu điện sang Singapore, Malaysia

'Ông lớn' dầu khí Việt Nam kích hoạt bước đầu tiên cho siêu dự án 10 tỷ USD xuất khẩu điện sang Singapore, Malaysia Nổi bật

Chuyển sang ga T3, Bamboo Airways hỗ trợ gì cho hành khách?

Chuyển sang ga T3, Bamboo Airways hỗ trợ gì cho hành khách?

13:30 , 13/08/2025
Long Châu và nghệ sĩ Trường Giang mang yêu thương đến với bà con huyện A Lưới – Huế

Long Châu và nghệ sĩ Trường Giang mang yêu thương đến với bà con huyện A Lưới – Huế

13:30 , 13/08/2025
Cổ phiếu 'trùm' đất Thủ Thiêm tăng trần 5 phiên liên tiếp, nửa tháng đã 'bốc' 34%: Điều gì đang xảy ra?

Cổ phiếu 'trùm' đất Thủ Thiêm tăng trần 5 phiên liên tiếp, nửa tháng đã 'bốc' 34%: Điều gì đang xảy ra?

11:04 , 13/08/2025
3 tháng sau khi mua lại một công ty AI của Vingroup, 'gã khổng lồ' Qualcomm tiếp tục liên minh với tập đoàn viễn thông top đầu trong nước lập trung tâm phát triển thiết kế gốc

3 tháng sau khi mua lại một công ty AI của Vingroup, 'gã khổng lồ' Qualcomm tiếp tục liên minh với tập đoàn viễn thông top đầu trong nước lập trung tâm phát triển thiết kế gốc

10:04 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên