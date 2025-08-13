Hai doanh nghiệp do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch sắp nhận hàng chục tỷ đồng cổ tức từ PAN Group

CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group, MCK: PAN) vừa thông báo ngày 29/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt đồng thời lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Theo đó, PAN Group sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Với 208,89 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PAN sẽ chi 104,4 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán là 15/9/2025.

Tính đến cuối quý II/2025, có 2 tổ chức do ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT PAN Group) làm Chủ tịch HĐQT sở hữu lượng lớn cổ phiếu PAN.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư NDH sở hữu 23,82 triệu cổ phiếu PAN, tỷ lệ 11,41% vốn. Ước tính Đầu tư NDH sẽ nhận về gần 12 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Chứng khoán SSI sở hữu 26,58 triệu cổ phiếu PAN, tỷ lệ 12,37%. Với tỷ lệ sở hữu này, SSI dự kiến nhận về gần 13,3 tỷ đồng cổ tức.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT PAN Group

Bên cạnh việc chia cổ tức, PAN Group cũng phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ 15-25/9/2025. Nội dung lấy ý kiến sẽ được thông báo sau.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, PAN Group ghi nhận 8.184 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế đạt 459 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của PAN 6 tháng đầu năm, mảng thuỷ sản (tôm và cá tra) đóng góp lớn nhất, với hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Mảng nông nghiệp (gạo, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật) đóng góp hơn 2.950 tỷ đồng doanh thu, tăng 4%. Mảng thực phẩm đóng gói mang về hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu, tương đương so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2025, PAN đặt kế hoạch doanh thu 17.256 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 1.210 tỷ đồng, tăng 4%. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 47% mục tiêu doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận năm.