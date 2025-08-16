Hai mã Bluechips bị khối ngoại "thẳng tay" bán ròng nghìn tỷ trong tuần 11-15/8, ngược chiều cổ phiếu chứng khoán được gom mạnh

Thị trường chứng khoán ghi nhận một tuần giao dịch (11-15/8) đầy cảm xúc. VN-Index tăng một mạch 4 phiên liên tiếp đầu tuần và quay đầu điều chỉnh trong phiên thứ Sáu để đóng cửa tại 1.630 điểm, tương ứng tăng 45 điểm (+2,8%) so với cuối tuần trước. Thanh khoản giao dịch tuần qua tiếp tục được nâng lên mặt bằng mới với giá trị trung bình khoảng 47.500 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 5% so với tuần trước đó.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng, giá trị tăng dần về cuối tuần. Lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 8.435 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 8.180 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 84 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 171 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo từng mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 2.238 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Đứng thứ hai là HPG 1.519 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (613 tỷ đồng) và SSI (588 tỷ đồng). Nhiều mã khác cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể như VHM (-582 tỷ đồng), MWG (-507 tỷ đồng), VCB (-353 tỷ đồng) và VNM (-284 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại như KDH, PLX, BVH, PNJ và CTG bị bán ròng với giá trị trên 200 tỷ đồng tại mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại VIX với giá trị 187 tỷ đồng, theo sau là CMG khi được mua ròng 187 tỷ đồng. KDH xếp tiếp theo trong danh sách mua ròng với 135 tỷ đồng, MBS đạt 126 tỷ đồng, trong khi HDG và VPB cùng ghi nhận được mua ròng hơn 107 tỷ đồng tại mỗi mã. Các mã như CII (81 tỷ đồng), PDR (8 tỷ đồng), TCH (74 tỷ đồng), HCM (64 tỷ đồng), SHS (60 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.