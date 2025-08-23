Hai mã Bluechips bị khối ngoại "thẳng tay" xả hàng nghìn tỷ trong tuần 18-22/8, ngược chiều cổ phiếu chứng khoán được gom mạnh

Thị trường chứng khoán tiếp tục có một tuần giao dịch 18-22/4 tương đối tích cực khi tăng 15 điểm so với tuần trước đó. Cụ thể, chỉ số chung đã ghi nhận đà tăng ấn tượng trong 4 phiên đầu tuần khi nhóm ngành dẫn dắt như ngân hàng tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh giúp chỉ số chung chinh phục vùng điểm số cao mới. Tuy nhiên, áp lực bán tại giá cao khiến VN-Index quay đầu giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Thanh khoản giao dịch tuần qua tiếp tục được nâng lên mặt bằng mới với giá trị trung bình khoảng 45.400 tỷ đồng/phiên, giảm 13% so với tuần trước đó.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng, giá trị tăng dần về cuối tuần. Lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 7.815 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.606 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 81 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 290 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, HPG là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.584 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. VPB đứng thứ hai với mức bán ròng 1.181 tỷ đồng, tiếp đến là FPT (587 tỷ đồng) và MWG (401 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như GEX (385 tỷ đồng), CTG (350 tỷ đồng), VIC (343 tỷ đồng) và SHB (329 tỷ đồng). Các mã VRE, VNM, STB và KDH ghi nhận mức bán ròng dao động trên 200 tỷ đồng tại mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là SSI với giá trị 255 tỷ đồng. Theo sau là PDR (190 tỷ đồng), DIG (153 tỷ đồng) và EIB (142 tỷ đồng). Các mã GMD (140 tỷ đồng), BID (125 tỷ đồng) và SHS (106 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu DCM, BSR, POW, BSI và PC1 đều ghi nhận giá trị mua ròng từ 66 đến gần 100 tỷ đồng.