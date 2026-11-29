Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, đến ngày 15/11, Hải Phòng đã giải ngân 36.479 tỷ đồng vốn đầu tư công, đứng thứ 3 cả nước về khối lượng thực hiện. Trong tổng số vốn đã giải ngân, vốn kế hoạch năm 2026 đạt 35.943 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch Thủ tướng giao và 97,3% nếu loại trừ khoản tiết kiệm chi 5%. Nguồn vốn kéo dài giải ngân được 536 tỷ đồng, đạt 91,2% kế hoạch.

Cầu Hải Thành, một hợp phần quan trọng trong dự án Vành đai 2 Hải Phòng đã hợp long sau 20 tháng thi công. Ảnh: TK.

Với kết quả này, Hải Phòng được Bộ Tài chính đánh giá ở mức "Rất tốt". Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân nguồn vốn giao từ đầu năm trước ngày 30/11, phần vốn bổ sung sẽ được giải ngân hết trong tháng 12.

Trong tổng số 125 chủ đầu tư và địa phương, có 78 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ 86% trở lên. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cùng 30 xã, phường đã giải ngân trên 95%. Tuy nhiên, vẫn còn 47 đơn vị có tỷ lệ thực hiện dưới 86%.

Bên cạnh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng tiếp tục là khâu được thành phố tập trung tháo gỡ. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 15/11, Hải Phòng có 434 dự án triển khai tại 108 địa phương, với tổng diện tích cần giải phóng hơn 57,3 triệu m2. Các dự án liên quan đến hơn 117.700 hộ dân và 576 tổ chức. Đến nay, các địa phương đã bàn giao hơn 40,62 triệu m2, đạt 70,9% tổng diện tích, với kinh phí bồi thường đã chi trả trên 25.405 tỷ đồng.

Riêng 221 dự án đầu tư công thuộc kế hoạch hoàn thành năm 2026, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 80,7%. Trong đó, 155 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 66 dự án còn lại đang được tập trung tháo gỡ.

Nút giao thông khác mức Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong tăng tốc để đạt mục tiêu thông hầm trước ngày 31/1/2027. Ảnh: TK.

Đối với các công trình giao thông trọng điểm, dự án phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng 75,8%. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đạt 76,3%.

Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị hành động quyết liệt, không để chậm trễ bất kỳ khâu nào trong giai đoạn nước rút. Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ được giao khẩn trương nâng cấp hệ thống IOC theo hướng cập nhật chi tiết từng danh mục dự án, gắn mã QR theo dõi tiến độ và thiết lập cơ chế cảnh báo tự động đối với các dự án, địa phương chậm tiến độ.