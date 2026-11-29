Nhà máy Omoda & Jaecoo tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam)

﻿Chính thức khánh thành giai đoạn 1 nhà máy Omoda & Jaecoo

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 29/11, tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Lễ Khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 38,1ha, phát triển theo 3 giai đoạn. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 và 2 là 319 triệu USD, công suất thiết kế 120.000 xe/năm.

Khi phát triển đến giai đoạn 3, tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 875 triệu USD, công suất thiết kế 200.000 xe/năm. Nhà máy hướng tới sản xuất các dòng xe thuộc thương hiệu Omoda, Jaecoo và iCAUR, ưu tiên các dòng xe năng lượng mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, chỉ sau 13 tháng kể từ ngày khởi công, nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo đã cơ bản hoàn thành, đưa vào vận hành.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Trong 10 tháng đầu năm, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt khoảng 468.000 xe, tăng 25,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sản lượng lắp ráp tăng nhanh trong khi mức độ phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu còn cao. Các nhà máy mới phải phát triển nhà cung ứng trong nước, chứ không chỉ là nơi lắp ráp dựa vào linh kiện nhập khẩu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

"Câu hỏi không chỉ là Việt Nam có bao nhiêu nhà máy, mà trong mỗi sản phẩm xuất xưởng, bao nhiêu giá trị do doanh nghiệp, kỹ sư, công nhân Việt Nam tạo ra; bao nhiêu công nghệ được chuyển giao và làm chủ tại Việt Nam; giá cả, chất lượng, mẫu mã sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam ra sao", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đặt vấn đề.

Nhấn mạnh “lắp ráp chỉ là điểm khởi đầu, không phải là đích đến”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ bổ sung vốn và năng lực sản xuất mà cần trở thành đối tác, khách hàng và là người đồng hành nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn những cam kết của Chery được thực hiện không chỉ tại dự án này mà cả trong các dự án hợp tác tiếp theo.

﻿Tổ chức vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả, bảo đảm chất lượng sản phẩm

Ghi nhận phương châm “Đến Việt Nam, vì Việt Nam, là Việt Nam” của Omoda & Jaecoo Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Tập đoàn Chery, Tập đoàn Geleximco và liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam tổ chức vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả, bảo đảm chất lượng sản phẩm và thực hiện đúng lộ trình đầu tư các giai đoạn tiếp theo như cam kết.

Người tiêu dùng Việt Nam phải được bảo đảm quyền lợi chính đáng về dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và hậu mãi minh bạch, có trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị liên doanh cần thực hiện các cam kết về nội địa hóa, xây dựng và công bố lộ trình cụ thể với mốc thời gian, chỉ tiêu và cơ chế đánh giá cho từng giai đoạn.

Liên doanh cũng cần triển khai chương trình phát triển nhà cung ứng Việt Nam, trước mắt ưu tiên các nhóm linh kiện mà doanh nghiệp trong nước có khả năng tham gia, từng bước mở rộng sang các linh kiện có hàm lượng công nghệ cao hơn.

Liên doanh cần thúc đẩy chuyển giao, làm chủ công nghệ gắn với đào tạo nhân lực, phát huy vai trò của Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); có kế hoạch để kỹ sư, cán bộ quản lý Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí quan trọng trong sản xuất, quản lý chất lượng, kỹ thuật và quản trị nhà máy.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các cam kết về mô hình nhà máy xanh, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu, phấn đấu “từ Việt Nam ra khu vực và thế giới”. Khả năng vươn ra thị trường quốc tế là thước đo quan trọng về năng lực cạnh tranh của nhà máy và chuỗi cung ứng trong nước.