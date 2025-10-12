Hai phường của Hà Nội diện tích chưa đến 2 km2 nhưng là nơi đặt "đại bản doanh" hàng chục ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank, Techcombank,...

Quận Hoàn Kiếm (cũ) từng được xem là "Phố Wall" giữa lòng Hà Nội, là địa bàn tập trung nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán. Việc bỏ đơn vị hành chính cấp quận và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp phường đã gộp từ 18 phường cũ thành 2 phường mới là Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Sau sắp xếp, phường Cửa Nam là đơn vị hành chính mới có diện tích nhỏ nhất, khoảng 1,65 km2, dân số 65.667 người. Phường Hoàn Kiếm có diện tích 1,93 km2, dân số 71.280 người.

Trụ sở của một số ngân hàng tại phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm

Phường Cửa Nam

Phường Cửa Nam là khu vực tập trung nhiều trụ sở chính ngân hàng nhất Thủ đô, với khoảng 8 ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần đặt hội sở chính. Tại phường Cửa Nam, trên trục đường Trần Hưng Đạo, có thể kể đến VietinBank một trong bốn ngân hàng quốc doanh. Tính đến quý II/2025, tổng tài sản VietinBank đạt 2.610 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 18,9 nghìn tỷ đồng.

Trụ sở VietinBank

Cách đó không xa là Ngân hàng SHB, trụ sở tại số 77 Trần Hưng Đạo, tòa nhà gắn liền với thương hiệu của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của SHB gần 826 nghìn tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 8.946 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 62% kế hoạch năm 2025.

Ở khu vực Quang Trung – Lý Thường Kiệt, Techcombank đặt trụ sở chính tại số 6 Quang Trung. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Techcombank đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, trở thành ngân hàng cổ phần tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc tài sản 1 triệu tỷ đồng.

Tòa nhà hội sở của Techcombank là những thiết kế đầu tiên của tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners đi vào hoạt động tại Việt Nam, cũng là tòa nhà văn phòng đầu tiên của ngành ngân hàng Việt Nam được Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) trao tặng chứng chỉ LEED Vàng cho công trình đẳng cấp thân thiện với môi trường.

Trụ sở chính Techcombank

Trong khi đó, TPBank có trụ sở chính nằm trên cùng khu vực trung tâm, gần giao lộ Lý Thường Kiệt – Hàng Bài.

Trên địa bàn phường Cửa Nam còn có sự hiện diện của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác như: BaoViet Bank và GPBank, trụ sở chính trên đường Phan Chu Trinh; LPBank, tòa nhà LPBank Tower nằm sát đường Lê Duẩn, PVcombank tại phố Ngô Quyền.

Phường Cửa Nam cũng là nơi đặt trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng nhiều công ty chứng khoán thuộc ngân hàng khác.

Phường Hoàn Kiếm



Sau phường Cửa Nam, phường Hoàn Kiếm cũng là địa bàn của nhiều ngân hàng lớn.

Không chỉ hội sở ngân hàng, phường Hoàn Kiếm mới cũng là nơi đặt trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - tại địa chỉ số 49 phố Lý Thái Tổ. Đây là cơ quan đầu não trong hệ thống tài chính - tiền tệ quốc gia, thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương. NHNN là cơ quan ngang Bộ, trực thuộc Chính phủ. NHNN có nhiệm vụ phát hành và quản lý tiền tệ; điều hành chính sách ngoại hối và lãi suất; quản lý hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời tham mưu cho Chính phủ trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước

Cách đó không xa, tại số 198 Trần Quang Khải, là trụ sở chính của Vietcombank – ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống, đạt 83.557 tỷ đồng tính đến hết quý II/2025. Tổng tài sản tính đến cuối quý II/2025 của Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 14.160 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Vietcombank luôn giữ vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong việc thực thi các chính sách tiền tệ quốc gia, thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội.

Trụ sở Vietcombank, SeaBank nằm sát nhau

Ngay bên cạnh là trụ sở của BIDV. Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt trên 2,99 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Tòa nhà BIDV Tower được xây dựng và phát triển bởi Công ty liên danh tháp BIDV, là lựa chọn thuê văn phòng hạng A đắt giá của rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức lớn.

Trụ sở chính BIDV

Bên cạnh hai ngân hàng nhà nước, phường Hoàn Kiếm còn là nơi đặt trụ sở của hai ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân là Seabank và LPBank. 6 tháng đầu năm 2025, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế 6.164 tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của SeaBank đạt 5.856 tỷ đồng. Ngoài NHNN và các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại, phường Hoàn Kiếm còn là nơi đặt trụ sở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Toà nhà LPBank được đánh giá là một trong những cao ốc văn phòng sáng giá tại trung tâm thủ đô.

Với mật độ dày đặc các ngân hàng lớn, từ quốc doanh đến tư nhân, cùng sự hiện diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khu vực Hoàn Kiếm – Cửa Nam có thể được xem là "trung tâm tài chính của Hà Nội".