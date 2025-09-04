Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàn Quốc tung gói phúc lợi kỷ lục để giải quyết “vấn nạn” của quốc gia: Sinh một đứa trẻ, bố mẹ có thể nhận hơn 567 triệu đồng tiền mặt

04-09-2025 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Trong nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2026 với trọng tâm là mở rộng an sinh xã hội cho trẻ em, thanh niên và người cao tuổi.

Hàn Quốc tung gói phúc lợi kỷ lục để giải quyết “vấn nạn” của quốc gia: Sinh một đứa trẻ, bố mẹ có thể nhận hơn 567 triệu đồng tiền mặt- Ảnh 1.

Chi tiêu dành cho mạng lưới an sinh xã hội được nâng lên 128.000 tỷ won, phản ánh ưu tiên giải quyết các vấn đề nhân khẩu học như tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa.

Theo ước tính, một gia đình tại Seoul sinh con đầu lòng từ năm 2026 có thể nhận hơn 30 triệu won (khoảng 567 triệu đồng) tiền mặt từ ba chương trình quốc gia, không phân biệt thu nhập. Con số này chưa tính các khoản thưởng riêng của địa phương hay trợ cấp nghỉ thai sản.

Trợ cấp cha mẹ: 1.000.000 won/tháng cho trẻ 0 –11 tháng và 500.000 won/tháng cho trẻ 12–23 tháng, tổng cộng 18 triệu won trong 2 năm đầu đời. Voucher chào đời (First Encounter): 2 triệu won cho con đầu, 3 triệu won cho con thứ hai trở lên. Trợ cấp trẻ em: 100.000 won/tháng cho mọi trẻ dưới 8 tuổi (mở rộng độ tuổi hưởng so với trước đây).

Ngoài tiền mặt, chính phủ dự kiến mở rộng tiêm chủng miễn phí: vắc xin cúm mùa cho trẻ dưới 14 tuổi, và HPV đối với trẻ em trai đến 12 tuổi; đồng thời tăng thời gian sử dụng dịch vụ chăm sóc cho gia đình đơn thân hoặc có người khuyết tật.

Ngân sách hỗ trợ thanh niên tăng mạnh lên hơn 7.000 tỷ won. Điểm nhấn là chương trình “Tiết kiệm Tương lai cho Thanh niên” cho phép người 19–34 tuổi gửi tối đa 500.000 won/tháng trong 3 năm, được chính phủ góp đối ứng: 6% với chương trình thông thường; tối đa 12% đối với thanh niên làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ; giúp tích lũy tới 22 triệu won sau 3 năm.

Bên cạnh đó, thanh niên làm việc ngoại thành được trợ cấp giữ chân lên tới 7,2 triệu won trong 2 năm. Về nhà ở, chính phủ bổ sung 35.000 căn hộ cho thuê công và duy trì mức hỗ trợ tiền thuê nhà 200.000 won/tháng cho nhóm đủ điều kiện.

Để đối phó với già hóa dân số, chính phủ sẽ tạo thêm 50.000 việc làm cho người cao tuổi. Chính sách “Khuyến khích Hòa nhập” trị giá 100.000 won/tháng áp dụng cho người cao tuổi khu vực ngoại thành. Dự án chăm sóc toàn diện tại cộng đồng được mở rộng toàn quốc, ngân sách nâng lên 77,7 tỷ won.

Trợ cấp sinh hoạt theo chế độ bảo đảm sinh kế cơ bản được điều chỉnh, giúp gia đình 4 người thuộc nhóm thu nhập thấp lần đầu vượt mốc 2 triệu won/tháng.

Dù các trợ cấp tiền mặt được phụ huynh đánh giá tích cực vì giảm gánh nặng nuôi con, nhiều chuyên gia cho rằng hỗ trợ ngắn hạn khó tác động đến quyết định dài hạn như sinh con nếu không đi kèm cải cách cấu trúc (giờ làm việc, nhà ở, dịch vụ trông trẻ, bình đẳng giới…). Một số ý kiến cũng chỉ ra hệ thống chồng chéo giữa trung ương và địa phương, cần tích hợp để nâng hiệu quả.

Hàn Quốc hiện là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, 0,72 vào năm 2023, cách xa mức 2,1 cần thiết để duy trì quy mô dân số. Nếu xu hướng này kéo dài, các dự báo cho thấy dân số Hàn Quốc có thể giảm một nửa vào cuối thế kỷ XXI, đặt ra những rủi ro lớn cho kinh tế – xã hội. Chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về dân số.

Tham khảo: Reuters﻿

Nhịp sống Thị trường

