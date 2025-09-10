Hãng bánh kẹo lâu đời của Việt Nam muốn huỷ tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán sau gần 24 năm niêm yết

CTCP Bibica (HOSE: BBC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng 9/2025 với nội dung đáng chú ý là trình cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán. Như vậy, sau khi kế hoạch này được thông qua, Bibica sẽ chính thức rời sàn HOSE sau gần 24 năm niêm yết.

Được biết, CTCP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) – hiện nắm giữ tới 98,3% vốn Bibica, tương đương hơn 18,4 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu gần như tuyệt đối này khiến Bibica không còn đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu để duy trì tư cách công ty đại chúng, cụ thể là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư nhỏ nắm giữ, theo Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024.



Do tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất thấp, thanh khoản của BBC nhiều năm qua rất ít, bình quân 10 phiên gần nhất chỉ đạt hơn 2.200 cổ phiếu/phiên. Dù vậy, thị giá BBC đã tăng hơn 50% kể từ cuối tháng 6, chốt phiên 9/9 tại mức 87.500 đồng/cổ phiếu.﻿

Bên cạnh việc rút lui khỏi sàn, Bibica cũng sẽ trình cổ đông các nội dung khác như xóa đăng ký kinh doanh một số ngành nghề, sửa đổi – bổ sung Điều lệ, và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2024.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2025, Bibica đạt doanh thu thuần 621 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế giảm còn 26,3 tỷ đồng do chi phí thuế tăng. Công ty đặt kế hoạch năm với 2.000 tỷ đồng doanh thu và 134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hiện mới hoàn thành khoảng 26% mục tiêu lợi nhuận.

Bibica là một trong những thương hiệu bánh kẹo lâu đời tại Việt Nam, thành lập năm 1999 với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, hiện duy trì mức hơn 187 tỷ đồng. Doanh nghiệp có ba nhà máy tại Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh. Năm 2001, Bibica trở thành một trong những doanh nghiệp nội địa đầu tiên niêm yết trên HoSE.

Trong lịch sử, hãng từng trải qua cuộc chiến cổ đông đáng chú ý khi Lotte (Hàn Quốc) muốn đổi tên thành Lotte – Bibica giai đoạn 2012, song vấp phải sự phản đối từ nhóm cổ đông trong nước. PAN khi đó đã tham gia mua 35% vốn, dần nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối hiện nay.

Trước đó, hồi tháng 8, Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) cũng công bố hủy tư cách công ty đại chúng do Masan Beverage nắm 98,79% cổ phần, cơ cấu cổ đông nhỏ lẻ không đáp ứng quy định.