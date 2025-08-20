Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam ồ ạt tràn vào Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, nước ta có sản lượng hơn 15 triệu tấn

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lũy kế trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 6,4 triệu tấn sắt thép với kim ngạch 4,2 tỷ USD, giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự lao dốc của giá thép trên thị trường quốc tế, khiến kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh hơn mức sụt giảm về sản lượng.

Dù thị trường chung giảm nhưng một số thị trường lại đang chứng kiến mức xuất khẩu tăng mạnh. Cụ thể, Campuchia đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của sắt thép Việt Nam với hơn 887 nghìn tấn, trị giá hơn 508 triệu USD, tăng 32% về lượng và tăng 19% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân 573 USD/tấn, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, thị trường này chỉ đứng ở vị trí thứ 3.

Sản phẩm sắt thép của Việt Nam được áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu sang Campuchia, dựa theo Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia bên lề Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 7, CLMV lần thứ 8 và Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong.

Đứng thứ 2 là thị trường Italy, chi hơn 413 triệu USD để nhập khẩu 656 nghìn tấn sắt thép các loại từ Việt Nam, giảm 28% cả lượng và giá trị. Mỹ tụt xuống vị trí thứ 3 và liên tục giảm nhập khẩu trong những tháng qua dù giá xuất khẩu giảm tới 24%.

Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu thép, áp dụng thêm các mức thuế bổ sung lên tới 50% với một số mặt hàng; nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao (ví dụ: Hòa Phát, Hoa Sen bị áp mức đến gần 59%).

Mặc dù tiêu thụ trong nước tăng mạnh (sản lượng thép hoàn thiện đạt 15,825 triệu tấn, tăng 9,7%; tiêu thụ nội địa tăng 10,2%) và có sự phục hồi rõ rệt nhờ đầu tư công và phục hồi xây dựng nội địa, xuất khẩu vẫn là "điểm nghẽn" do tác động từ yếu tố bên ngoài.

Nhận định chung cho thấy năm 2025, sản xuất và tiêu thụ thép trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là ở phân khúc thép xây dựng và các sản phẩm thép phục vụ đầu tư công. Tuy nhiên, xuất khẩu thép có thể gặp khó khăn do các rào cản thương mại gia tăng.

Sản lượng thép thành phẩm dự kiến đạt 28-30 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa đạt khoảng 21-25 triệu tấn, tăng 8-10% so với năm 2024. Giá thép xây dựng trong nước có thể duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ, nhưng cũng có thể chịu áp lực giảm giá từ thị trường toàn cầu.

Nhìn chung thị trường thép Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025 dự kiến sẽ có những diễn biến tích cực, với sự phục hồi của thị trường nội địa và tăng trưởng tiêu thụ thép. Tuy nhiên, xuất khẩu có thể gặp khó khăn do các yếu tố kinh tế toàn cầu.



