Hàng trăm siêu thị ở Pháp bị hacker tấn công, làm nóng tủ lạnh lên 50°C: Thực phẩm hư hỏng hàng loạt, một số nơi bùng phát hỏa hoạn

Các hacker đã nâng nhiệt độ của tủ lạnh và tủ đông tại hàng trăm siêu thị ở Pháp lên tới 50 độ C qua đêm, gây ra hỏa hoạn và làm hư hỏng thực phẩm.

Văn phòng công tố Paris hôm thứ Hai (12/10) cho biết một cuộc tấn công "quy mô lớn" đang "ảnh hưởng đến các tủ lạnh kết nối mạng tại nhiều nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên khắp nước Pháp", dẫn đến tổn thất thực phẩm và hỏa hoạn.

Thủ tướng Sébastien Lecornu đã chỉ đạo Cơ quan An ninh Mạng Quốc gia Pháp (ANSSI) tiến hành điều tra, theo thông tin từ văn phòng của ông.

Tủ lạnh tại một số cửa hàng đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công mạng, gây ra hiện tượng dao động nhiệt độ. Ảnh: Radio France - Célestin Navarro - Camille Labrousse - Armand Moreira

Quang cảnh gian hàng thực phẩm đông lạnh bị đóng cửa tại một siêu thị gần Nantes sau vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm lạnh của các chuỗi siêu thị Pháp, gây tổn thất thực phẩm và hỏa hoạn tại nhiều cửa hàng, Pháp, ngày 12 tháng 10 năm 2026. REUTERS/Stephane Mahe

Pháp đang phối hợp với các đối tác Châu Âu vì các quốc gia khác cũng có thể bị ảnh hưởng, nguồn tin nói thêm, đồng thời cho biết chính quyền đang đánh giá xem các công ty Pháp khác có gặp rủi ro hay không.

Félix Aimé, chuyên gia phân tích tình báo mối đe dọa mạng cấp cao tại Sekoia Threat Detection and Research, cho biết Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức và Bỉ cũng đã bị ảnh hưởng.

Carrefour cho biết 80 siêu thị của họ đã bị “trúng đòn”, trong khi Monoprix (vận hành khoảng 490 cửa hàng tại Pháp) cho biết 5% số cửa hàng của họ bị ảnh hưởng.

Les Mousquetaires, chủ sở hữu nhà bán lẻ Intermarché, cho biết tủ lạnh tại khoảng 150 cửa hàng của họ đã bị làm nóng lên đến 50°C trong suốt 6 giờ qua đêm. Người phát ngôn cho biết toàn bộ thực phẩm bị ảnh hưởng đã bị tiêu hủy để loại bỏ nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Geert de Clercq, một cư dân Paris, đã chứng kiến nhân viên tại một cửa hàng Intermarché ở trung tâm Paris đổ cả xe đẩy thực phẩm đông lạnh đã rã đông vào thùng rác khổng lồ, với kem chảy tràn ra từ các hộp vỡ trên mặt đường.

CEO của Cooperative U, ông Dominique Schelcher, cho biết tập đoàn siêu thị của ông cũng trở thành mục tiêu.

"Nhắm mục tiêu vào các thiết bị thiết yếu đối với việc bảo quản sản phẩm tươi sống và nguồn cung cấp thực phẩm của người dân Pháp là điều cực kỳ nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ," ông viết trên mạng xã hội X.

Các nhà bán lẻ thực phẩm E.Leclerc và Auchan hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Một số nơi dán thông báo hết hàng vì đã bị hỏng

Chưa có ước tính ngay lập tức về thiệt hại toàn ngành, nhưng CEO Intermarché, Thierry Cotillard, chia sẻ với kênh BFM TV rằng cuộc tấn công "chưa từng có" này có thể gây thiệt hại lên tới "hàng chục triệu euro trên toàn quốc chỉ trong một ngày."

Christel Delberghe, Tổng Giám đốc Hiệp hội Bán lẻ Châu Âu (Eurocommerce), nhận định: "Sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng chống chịu trên toàn bộ chuỗi cung ứng."

Các gian hàng lạnh trong siêu thị thường được quản lý bởi bảng điều khiển trung tâm cho toàn bộ tủ lạnh, tủ đông của cửa hàng và có thể truy cập qua internet, cho phép các công ty bảo trì điều chỉnh từ bất kỳ đâu.

Một nguồn tin cho biết ANSSI đã xác định được một lỗ hổng trong phần mềm do công ty Danfoss của Đan Mạch cung cấp.

Danfoss xác nhận họ đã "nhận thức được các sự cố tại Pháp ảnh hưởng đến một số lượng hạn chế hệ thống quản lý làm lạnh".

Các thiết bị bị ảnh hưởng "đang chạy phần mềm điều khiển (firmware) đã cũ", Danfoss cho biết, đồng thời bổ sung rằng họ "từ lâu đã khuyến nghị khách hàng cập nhật các hệ thống được hỗ trợ lên phiên bản firmware mới nhất và chuyển đổi các hệ thống cũ sang các giải pháp thế hệ hiện tại".

Vào ngày 9 tháng 8, Team82 thuộc công ty an ninh mạng Claroty đã xuất bản nghiên cứu chi tiết về các lỗ hổng trong bộ điều khiển Danfoss AK-SM 800A. Theo báo cáo, các bản cập nhật phần mềm do Danfoss phát hành đã khắc phục các sự cố có thể cho phép kẻ tấn công vượt qua kiểm soát xác thực và thực thi mã lệnh trên các thiết bị bị xâm nhập.

Các cuộc tấn công này có nét tương đồng với đợt gián đoạn được ghi nhận tại khoảng một tá cửa hàng cho quân đội của Mỹ vào cuối tháng 8, vốn cũng dẫn đến tổn thất thực phẩm sau khi tủ lạnh bị can thiệp.

Trong một tuyên bố, Hiệp hội Thương mại và Phân phối Pháp (FCD) đã yêu cầu sự "minh bạch hoàn toàn" từ phía Danfoss về sự cố. Hiệp hội cho biết các siêu thị đang nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng và khôi phục hoạt động bình thường sớm nhất có thể, đồng thời lưu ý một số cửa hàng bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại.

Nguồn: Reuters