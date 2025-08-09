Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỉnh Hưng Yên thời gian sắp tới sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án giao thông kết nối tại khu vực thuộc tỉnh Thái Bình (cũ).

Hàng triệu người dân ở Hưng Yên đón tin vui- Ảnh 1.

Một tuyến đường tại Hưng Yên.

Vừa qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tiến độ triển khai và công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, hiện nay có 3 dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thuộc tỉnh Thái Bình (cũ) gồm:

(I) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài 33,3 km, qua 10 xã mới sau sáp nhập. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp đạt 97%.

(II) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình (cũ) đi huyện Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên, chiều dài tuyến là 24,8 km với tổng mức đầu tư trên 4.900 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thiện khảo sát, thiết kế, đang lựa chọn nhà thầu tư vấn, chuẩn bị cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc lộ giới.

(III) Dự án tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình (cũ) đến cầu Nghìn có tổng chiều dài tuyến khoảng 21 km, tổng vốn đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu thực hiện các gói thi công.

Hàng triệu người dân ở Hưng Yên đón tin vui- Ảnh 2.

Một nút giao tại Hưng Yên.

Những dự án trên đều là công trình giao thông quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên và vùng lân cận trong thời gian tới.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương cụ thể như sau:

Đối với dự án đường CT.08, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo phương châm thần tốc, quyết liệt, thi công 3 ca, 4 kíp…

Đối với dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình (cũ) đi huyện Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên - phấn đấu mục tiêu quý II/2027 phải hoàn thành.

Dự án tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình (cũ) đến cầu Nghìn cần quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị ngay sau cuộc họp, Ban Quản lý dự án Đầu tư số 2 phối hợp với các địa phương liên quan, nhà đầu tư xây dựng đường găng tiến độ cụ thể cho từng dự án, xác định đây là cơ sở để kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ san lấp, thi công.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng tập trung theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện. Giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện các dự án.

Lãnh đạo cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2, Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 2 thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.


