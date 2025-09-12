Hàng triệu người dân tại tỉnh Hưng Yên sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Một tuyến đường tại Hưng Yên.

Theo báo cáo, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT08) đoạn qua Nam Định và Thái Bình theo phương thức PPP - trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến nay đã giải phóng được hơn 203 ha đất (đạt gần 99%), trong đó bàn giao được hơn 31 km trong tổng số 33,3 km.

Được biết, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đã được khởi công vào tháng 5/2025, dự án có chiều dài khoảng 61 km, trong đó đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài khoảng 33,3 km.

Tuyến CT08 có tổng mức đầu tư gần 19.800 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ giúp tăng cường khả năng kết nối giao thông trong khu vực và giữa các địa phương, mở ra không gian phát triển mới.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi qua xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến (đường kết nối Thái Bình - Hưng Yên), hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đang khẩn trương triển khai các công việc, điều kiện để dự kiến khởi công trong tháng 10 tới.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 24,8 km, theo đơn vị hành chính trước sắp xếp tuyến đường đi qua thành phố Thái Bình và 3 huyện là Vũ Thư, Đông Hưng và Hưng Hà.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 4.900 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.035 tỷ đồng. Khi được khởi công và hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải liên vùng, liên tỉnh, liên khu vực kết nối các khu đô thị, cụm và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình công suất 1500 MW, theo báo cáo đến nay cơ bản bám sát tiến độ theo kế hoạch.

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến khoảng 2 tỷ USD do liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Tokyo Gas, Tập đoàn quốc tế Kyuden, Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam thực hiện.

Dự kiến sau khi nhận bàn giao đất vào quý 3/2025, chủ đầu tư sẽ khởi công xây dựng các hạng mục như: Trung tâm điều hành, hạ tầng giao thông và các hạng mục khác…

Khi Nhà máy Nhiệt điện LNG được xây dựng và đi vào hoạt động, sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao quy mô kinh tế của tỉnh, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm... Đặc biệt, dự án sẽ tạo sức bật thu hút đầu tư vào tỉnh, đóng góp lớn vào an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án khu công nghiệp Vsip Thái Bình hiện nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 253 ha, trong đó khoảng 236 ha đã được bàn giao cho nhà đầu tư.

Được biết, khu công nghiệp Vsip Thái Bình có quy mô 333 ha, tổng vốn đầu tư trên 4.900 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Vsip Thái Bình vừa được khởi công vào cuối tháng 3 vừa qua, khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh đây là những dự án trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với dự án CT08 đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo yêu cầu các địa phương có dự án đi qua chủ động nghiên cứu xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, phương án đền bù để xin ý kiến các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo yêu cầu chậm nhất đến tháng 11 phải bàn giao xong diện tích đất nông nghiệp, đất ở đã xác định rõ; còn đất tái định cư, đường điện và công trình hạ tầng và một số vị trí trọng điểm phải bàn giao chậm nhất trong tháng 12 năm nay hoặc đầu năm 2026.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi qua xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến, lãnh đạo yêu cầu khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, đồng thời xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện.

Về dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, lãnh đạo giao Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ khởi công dự án, phối hợp rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Đối với dự án khu công nghiệp Vsip Thái Bình, lãnh đạo giao các nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc, bảo đảm dự án được triển khai đúng kế hoạch.



