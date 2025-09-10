Quá nhanh: Vừa được Thủ tướng phê duyệt, Khánh Hòa đã “chốt” thành công chủ đầu tư 2 đại đô thị lên đến 4.000 ha, trị giá "khủng" 65.000 tỷ đồng

Cụ thể tại Quyết định số 101/QĐ-KKTKCN, dự án Khu đô thị mới Đầm Môn sẽ do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là nhà đầu tư.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 1.440 ha thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa (nằm trong Khu kinh tế Vân Phong). Trong tổng diện tích có hơn 82 ha đất hình thành từ lấn biển (diện tích từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến ranh giới dự án).

Khu đô thị này dự kiến có gần 800 căn liền kế, khoảng 590 căn biệt thự, trên 850 căn chung cư và hơn 350 căn nhà ở xã hội… Ngoài ra còn có các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú. Quy mô dân số dự kiến trên 28.500 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 25.100 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 520 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện dự án: Quý II/2025 đến Quý IV/2034.

Tại Quyết định số 102/QĐ-KKTKCN, liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long cũng là nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông.

Dự án có quy mô gần 2.580 ha thuộc các xã Vạn Thắng, Tu Bông, Đại Lãnh (nằm trong Khu kinh tế Vân Phong). Trong tổng diện tích có hơn 620 ha đất hình thành từ lấn biển (diện tích từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến ranh giới dự án).

Khu đô thị dự kiến sẽ có hơn 1.000 căn liền kế, trên 600 căn biệt thự, 3.800 căn chung cư, khoảng 1.130 căn nhà ở xã hội… Ngoài ra còn có các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, công cộng. Quy mô dân số dự kiến 74.000 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 40.200 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.800 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện dự án: Quý II/2025 đến Quý IV/2034.

Trước đó, vào ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Tu Bông và Khu đô thị mới Đầm Môn.

Dự án đầu tư xây dựng hai khu đô thị mới cao cấp nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà ở thương mại, các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng… Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng, góp phần đưa quỹ đất của khu vực vào khai thác có hiệu quả.

Hai dự án trên được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 55 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Khu kinh tế Vân Phong nằm bao quanh vịnh Vân Phong – vịnh biển lớn nhất tỉnh Khánh Hòa với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Khu kinh tế Vân Phong có tổng diện tích 150.000 ha (70.000 ha mặt đất và 80.000 ha mặt nước) nằm phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, cách TP Nha Trang cũ khoảng 30 km và cách TP.HCM hơn 400 km.



