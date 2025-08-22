Hàng triệu người đón tin vui khi cánh cửa mua nhà ở xã hội mở ra

Khởi công hàng loạt dự án

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng , cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn gồm: 146 dự án hoàn thành với quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án phát triển nhà ở xã hội theo Quyết định 338 của Thủ tướng. Trong 7 tháng năm 2025, cả nước hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025, toàn quốc sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng số là 73.671/100.275 căn, đạt 73%), trong khi mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành ít nhất 63.000 căn.

Mới đây, ngày 19/8, cả nước có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công sẽ cung cấp hàng chục nghìn căn hộ ra thị trường trong thời gian tới.

Anh Đức Long (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Nhiều thông tin về các dự án khởi công và chuẩn bị mở bán khiến tôi vui mừng vì bao nhiều năm chờ đợi, Hà Nội giờ có cơ hội mua nhà, nhất là trong bối cảnh giá nhà ở thương mại chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2 như hiện nay. Tôi mong các dự án sau khởi công sẽ được triển khai ngay, để những người có thu nhập thấp như tôi hiện thực hoá giấc mơ mua nhà”.

Dự án nhà ở xã hội được khởi công ngày 19/8 vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, đối với các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang đầu tư xây dựng, đã có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, chính quyền địa phương cần thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để quyết tâm hoàn thành ngay trong năm 2025.

Với những dự án đã lựa chọn chủ đầu tư, đề nghị khẩn trương bàn giao quỹ đất, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng. Đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư dự án khởi công ngay trong năm 2025 để phấn đấu đạt chỉ tiêu Thủ tướng giao.

"Nới" tiêu chí thu nhập, gói tín dụng sẵn sàng

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp thực tế hơn. Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi Nghị định 100/2024 quy định về các nội dung này theo trình tự rút gọn.

Trước đó, theo Bộ Xây dựng, mức thu nhập đối với người độc thân được đề xuất nâng từ 15 triệu đồng lên 20 triệu đồng/tháng. Trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng nâng từ 30 triệu đồng lên 40 triệu đồng/tháng được mua, được thuê nhà ở xã hội.

Với việc nới điều kiện về thu nhập sẽ khiến nhiều người tiếp cận được với nhà ở xã hội hơn.

Ngoài điều kiện về ngưỡng thu nhập được gỡ khó, gói tín dụng cho nhà ở xã hội có cơ hội giải ngân nhanh.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quốc Dũng, hiện tại, Ngân hàng Nhà nước được giao thực hiện 3 chương trình tín dụng liên quan việc phát triển nhà ở xã hội. Chương trình thứ nhất là chương trình cho vay 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, đến nay, đã có 9 ngân hàng đăng ký tham gia với số tiền 145.000 tỷ đồng, vượt mức quy định 120.000 tỷ đồng. Chương trình thứ hai - tín dụng cho người dưới 35 tuổi đang được triển khai. Chương trình thứ ba là cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Về giải ngân, đến 30/6, các ngân hàng thương mại cam kết 8.300 tỷ đồng cho 41 dự án nhà ở xã hội, tức mới đạt khoảng 5,7%. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 đạt hơn 19.000 tỷ đồng.

Đối với nhóm người dưới 35 tuổi, có hai chương trình. Một là chương trình vay nhà ở xã hội. Tuy nhiên, do chính sách này mới triển khai và nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế nên dư nợ cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội hiện nay khá khiêm tốn, mới chỉ đạt vài chục tỷ đồng.

Ngoài mục đích cho vay phát triển nhà ở xã hội, các ngân hàng cũng đã triển khai gói cho vay phát triển loại hình nhà ở khác. Chỉ trong thời gian ngắn triển khai cho vay với các loại hình nhà ở khác, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã giải ngân gần 20.000 tỷ đồng.

Việc tăng nguồn cung và nới điều kiện thu nhập sẽ giúp tăng tốc độ giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội.