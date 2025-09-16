Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết “chơi lớn” tại nơi là “con gà chọi của phương Đông”, ưu đãi lớn

16-09-2025 - 14:48 PM | Doanh nghiệp

Nơi đây sẽ là điểm đến tiếp theo của Green SM trong hành trình mở rộng giao thông xanh bền vững tại Indonesia.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết “chơi lớn” tại nơi là “con gà chọi của phương Đông”, ưu đãi lớn- Ảnh 1.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng, ngày 13/1/2024. Ảnh: VIC

Ngày 15/9, Makassar (thành phố được mệnh danh là "con gà chọi của phương Đông") chính thức trở thành địa phương thứ hai tại Indonesia, sau thủ đô Jakarta của Indonesia, có dịch vụ taxi điện của Green SM.

Việc ra mắt dịch vụ taxi điện đầu tiên tại địa phương của Green SM không chỉ mang đến giải pháp di chuyển hiện đại, an toàn, mức giá hợp lý, thoải mái và thân thiện với môi trường mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn "Thành phố Carbon thấp" của Makassar. Hơn nữa, việc này còn giúp nâng cao trải nghiệm đi lại hằng ngày của người dân và du khách.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Deny Tjia, Giám đốc điều hành Green SM Indonesia, chia sẻ: "Tầm nhìn xây dựng thành phố Carbon thấp của Makassar thật táo bạo và đầy cảm hứng. Green SM tự hào được đồng hành trong hành trình này, không chỉ với vai trò nhà cung cấp dịch vụ di chuyển mà còn là một đối tác luôn sát cánh cùng thành phố, chính quyền và người dân.

Chúng ta có thể cùng nhau biến giao thông bền vững trở thành hiện thực, một hệ thống giao thông hiện đại, an toàn, giá hợp lý, thoải mái và thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là cách chúng ta di chuyển hôm nay, mà còn là tương lai chúng ta mong muốn tạo dựng cho thế hệ mai sau: Bầu trời trong xanh hơn, cộng đồng vững mạnh hơn và một hành tinh khỏe mạnh hơn".

Dịch vụ taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có ưu đãi hấp dẫn

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết “chơi lớn” tại nơi là “con gà chọi của phương Đông”, ưu đãi lớn- Ảnh 2.

Lễ ra mắt dịch vụ taxi điện của Green SM tại Makassar, ngày 15/9. Ảnh: VIC

Theo Green SM, dịch vụ taxi điện của hãng tại Makassar sử dụng đội xe thuần điện 100%, cam kết mang lại những chuyến đi trong lành, đảm bảo hành khách an tâm và tận hưởng trải nghiệm chất lượng. Đặc biệt, để chào mừng sự kiện ra mắt, Green SM triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho cư dân Makassar. Cụ thể, từ ngày 15 – 17/9/2025, khách hàng sẽ được miễn phí 100% (tối đa 50.000 IDR) cho chuyến đi đầu tiên. Từ ngày 18 – 28/9, đợt ưu đãi tiếp theo áp dụng mức giảm 20% (tối đa 50.000 IDR) cho các chuyến đi trong nội thành.

Với tinh thần đổi mới, phát triển bền vững và dịch vụ đặt con người làm trung tâm, Green SM hướng tới trở thành lựa chọn di chuyển hàng đầu, cũng như đóng vai trò tích cực trong quá trình chuyển đổi xanh của Makassar.

Bên cạnh lĩnh vực vận tải, Green SM còn hướng tới những giá trị xã hội và kinh tế cụ thể. Theo đó, việc phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện không chỉ cải thiện khả năng kết nối đô thị mà còn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Hơn nữa, đội ngũ tài xế được hưởng lợi từ chương trình đào tạo toàn diện, đồng thời có cơ hội phát triển trong một ngành công nghiệp bền vững, mang tính tiên phong. Trong khi đó, hành khách có thể yên tâm về những chuyến đi an toàn, hiện đại, thoải mái với mức giá minh bạch và hợp lý.

Thương hiệu Green SM đưa ra "5 Xanh Tốt" dành cho khách hàng, bao gồm: Xe Tốt (đội xe điện hiện đại, tiên tiến, và an toàn), Tài Xế Tốt (được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và tận tâm), Giá Tốt (cước phí hợp lý, dễ tiếp cận), Trải Nghiệm Tốt (dịch vụ cao cấp, dễ dàng, tiện nghi từ khâu đặt xe đến kết thúc hành trình), và Môi Trường Luôn Tươi Tốt (vận hành xe điện 100%, không phát thải, góp phần cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng).

Theo Green SM, những cam kết này thể hiện khát vọng của thương hiệu muốn kiến tạo chuẩn mực mới cho giao thông đô thị tại Makassar, dung hòa giữa hiện đại, an toàn, giá hợp lý, thoải mái và bền vững.

GSM (Green Smart Mobility) được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Đây là công ty vận hành dịch vụ gọi xe thuần điện trên nhiều nền tảng và được vận hành hoàn toàn bằng xe điện VinFast. Green SM là thương hiệu gọi xe công nghệ toàn cầu chính thức của GSM, đại diện cho tầm nhìn và giá trị của công ty tại mọi thị trường. Tại khu vực Đông Nam Á, Green SM hoạt động tại Indonesia; sử dụng tên Xanh SM tại Việt Nam và Lào; mang tên Green GSM tại Philippines.

Theo Minh Hằng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu một doanh nghiệp thép tăng 140% sau 5 tháng sau khi thu hồi nợ từ Novaland

Cổ phiếu một doanh nghiệp thép tăng 140% sau 5 tháng sau khi thu hồi nợ từ Novaland Nổi bật

Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua

Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua Nổi bật

Khi công nghệ không chỉ cải tiến quy trình, mà trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế

Khi công nghệ không chỉ cải tiến quy trình, mà trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế

13:30 , 16/09/2025
VinaCapital chúc mừng Chicilon Media được phê duyệt mở 4G

VinaCapital chúc mừng Chicilon Media được phê duyệt mở 4G

11:00 , 16/09/2025
Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ

Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ

10:37 , 16/09/2025
Co-Founder Momo Nguyễn Bá Diệp: Trình độ fintech Việt Nam hiện ngang tầm thế giới, thậm chí hơn cả Mỹ hay Châu Âu về thực thi

Co-Founder Momo Nguyễn Bá Diệp: Trình độ fintech Việt Nam hiện ngang tầm thế giới, thậm chí hơn cả Mỹ hay Châu Âu về thực thi

10:03 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên