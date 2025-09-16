Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết “chơi lớn” tại nơi là “con gà chọi của phương Đông”, ưu đãi lớn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng, ngày 13/1/2024. Ảnh: VIC

Ngày 15/9, Makassar (thành phố được mệnh danh là "con gà chọi của phương Đông") chính thức trở thành địa phương thứ hai tại Indonesia, sau thủ đô Jakarta của Indonesia, có dịch vụ taxi điện của Green SM.

Việc ra mắt dịch vụ taxi điện đầu tiên tại địa phương của Green SM không chỉ mang đến giải pháp di chuyển hiện đại, an toàn, mức giá hợp lý, thoải mái và thân thiện với môi trường mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn "Thành phố Carbon thấp" của Makassar. Hơn nữa, việc này còn giúp nâng cao trải nghiệm đi lại hằng ngày của người dân và du khách.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Deny Tjia, Giám đốc điều hành Green SM Indonesia, chia sẻ: "Tầm nhìn xây dựng thành phố Carbon thấp của Makassar thật táo bạo và đầy cảm hứng. Green SM tự hào được đồng hành trong hành trình này, không chỉ với vai trò nhà cung cấp dịch vụ di chuyển mà còn là một đối tác luôn sát cánh cùng thành phố, chính quyền và người dân.

Chúng ta có thể cùng nhau biến giao thông bền vững trở thành hiện thực, một hệ thống giao thông hiện đại, an toàn, giá hợp lý, thoải mái và thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là cách chúng ta di chuyển hôm nay, mà còn là tương lai chúng ta mong muốn tạo dựng cho thế hệ mai sau: Bầu trời trong xanh hơn, cộng đồng vững mạnh hơn và một hành tinh khỏe mạnh hơn".

Dịch vụ taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có ưu đãi hấp dẫn

Lễ ra mắt dịch vụ taxi điện của Green SM tại Makassar, ngày 15/9. Ảnh: VIC

Theo Green SM, dịch vụ taxi điện của hãng tại Makassar sử dụng đội xe thuần điện 100%, cam kết mang lại những chuyến đi trong lành, đảm bảo hành khách an tâm và tận hưởng trải nghiệm chất lượng. Đặc biệt, để chào mừng sự kiện ra mắt, Green SM triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho cư dân Makassar. Cụ thể, từ ngày 15 – 17/9/2025, khách hàng sẽ được miễn phí 100% (tối đa 50.000 IDR) cho chuyến đi đầu tiên. Từ ngày 18 – 28/9, đợt ưu đãi tiếp theo áp dụng mức giảm 20% (tối đa 50.000 IDR) cho các chuyến đi trong nội thành.

Với tinh thần đổi mới, phát triển bền vững và dịch vụ đặt con người làm trung tâm, Green SM hướng tới trở thành lựa chọn di chuyển hàng đầu, cũng như đóng vai trò tích cực trong quá trình chuyển đổi xanh của Makassar.

Bên cạnh lĩnh vực vận tải, Green SM còn hướng tới những giá trị xã hội và kinh tế cụ thể. Theo đó, việc phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện không chỉ cải thiện khả năng kết nối đô thị mà còn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Hơn nữa, đội ngũ tài xế được hưởng lợi từ chương trình đào tạo toàn diện, đồng thời có cơ hội phát triển trong một ngành công nghiệp bền vững, mang tính tiên phong. Trong khi đó, hành khách có thể yên tâm về những chuyến đi an toàn, hiện đại, thoải mái với mức giá minh bạch và hợp lý.

Thương hiệu Green SM đưa ra "5 Xanh Tốt" dành cho khách hàng, bao gồm: Xe Tốt (đội xe điện hiện đại, tiên tiến, và an toàn), Tài Xế Tốt (được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và tận tâm), Giá Tốt (cước phí hợp lý, dễ tiếp cận), Trải Nghiệm Tốt (dịch vụ cao cấp, dễ dàng, tiện nghi từ khâu đặt xe đến kết thúc hành trình), và Môi Trường Luôn Tươi Tốt (vận hành xe điện 100%, không phát thải, góp phần cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng).

Theo Green SM, những cam kết này thể hiện khát vọng của thương hiệu muốn kiến tạo chuẩn mực mới cho giao thông đô thị tại Makassar, dung hòa giữa hiện đại, an toàn, giá hợp lý, thoải mái và bền vững.