Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ ở Việt Nam ‘tăng lực’ bán xe cuối năm

23-09-2025 - 15:16 PM | Thị trường

Omoda & Jaecoo Quảng Bình đang là một trong những đại lý ô tô lớn nhất Việt Nam.

Ngày 23/9, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức khai trương nhà phân phối O&J Quảng Bình. Đây là một trong những cơ sở có quy mô lớn nhất của hãng tại khu vực miền Trung, với tổng diện tích 8.500 m2 và hệ thống dịch vụ theo chuẩn toàn cầu.

Tọa lạc trên Quốc lộ 1A – tuyến giao thông huyết mạch Bắc – Nam, đại lý sở hữu mặt tiền gần 40m, gồm bốn tầng chức năng được bố trí riêng biệt. Showroom trưng bày rộng hơn 500 m2, trong khi xưởng dịch vụ đạt diện tích hơn 5.000 m2, được giới thiệu là lớn nhất khu vực, có khả năng tiếp nhận hàng nghìn lượt xe mỗi năm.

Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ ở Việt Nam ‘tăng lực’ bán xe cuối năm- Ảnh 1.

Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ ở Việt Nam ‘tăng lực’ bán xe cuối năm- Ảnh 2.

Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ ở Việt Nam ‘tăng lực’ bán xe cuối năm- Ảnh 3.

Đại lý ở Quảng Bình sẽ phân phối đầy đủ các dòng sản phẩm hiện có của Omoda & Jaecoo tại thị trường Việt Nam. Danh mục hiện có  bao gồm Omoda C5, Jaecoo J7 Flagship và Jaecoo J7 SHS.

Bên cạnh danh mục sản phẩm, đại lý áp dụng chính sách hậu mãi chung của thương hiệu. Xe được bảo hành 7 năm hoặc 1.000.000 km, riêng động cơ bảo hành 10 năm hoặc 1.000.000 km. Phụ tùng chính hãng được đảm bảo cung ứng trong vòng 48 giờ nhờ hệ thống kho đặt tại Đồng Nai và Hải Phòng.

Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ ở Việt Nam ‘tăng lực’ bán xe cuối năm- Ảnh 4.

Theo đại diện của hãng, sự kiện khai trương Omoda & Jaecoo Quảng Bình là một phần trong hành trình thực hiện mục tiêu phủ sóng 39 nhà phân phối toàn quốc trong năm 2025 của Omoda & Jaecoo Việt Nam. “Omoda & Jaecoo Quảng Bình sẽ là nơi khách hàng miền Trung có thể an tâm lựa chọn, tin tưởng gắn bó dài lâu.” – Ông Liu Yong Hu – Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ khai trương.

Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ ở Việt Nam ‘tăng lực’ bán xe cuối năm- Ảnh 5.

Không dừng lại ở hệ thống phân phối, Omoda & Jaecoo Việt Nam đầu tư bài bản và dài hạn tại thị trường Việt, thể hiện rõ qua việc triển khai xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại khu công nghiệp Hưng Phú (Hưng Yên) – dự kiến vận hành vào năm 2026.

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

