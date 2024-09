Hành trình 30 năm toả sáng của DOJI

Một viên Ruby Sao "Made in Vietnam" nổi tiếng trên bản đồ đá quý quốc tế, một ngân hàng số với những sản phẩm dẫn đầu xu hướng công nghệ và một 'cực phẩm' bất động sản là những tòa cao ốc mang kiến trúc nghệ thuật kim hoàn khổng lồ - Nghe tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng đó lại là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức chân dung của DOJI, một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.



Hoạt động trên 3 lĩnh vực mũi nhọn là Trang sức – Bất động sản – Tài chính Ngân hàng, DOJI trong hành trình 30 năm phát triển của mình đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước, tạo ra cho xã hội những sản phẩm, dịch vụ tiên phong với triết lý hướng đến con người và vì con người.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tiền thân là Công ty Phát triển Công nghệ và Thương mại TTD được thành lập ngày 28/07/1994. Vào thời điểm những năm 90 của thế kỉ 20, Công ty TTD chính là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động chuyên sâu về khai thác, chế tác cắt mài và xuất khẩu đá quý ra thị trường quốc tế, vốn là một lĩnh vực vô cùng mới mẻ tại Việt Nam.



Ít ai biết, đây chính là công ty đầu tiên đưa ra thị trường quốc tế sản phẩm đá Ruby sao Việt Nam với thương hiệu Việt Nam Star Ruby - VSR. Kể từ đó, DOJI được mệnh danh là "ông hoàng Ruby sao" của thế giới, cắm lá cờ Việt Nam rực rỡ lên bản đồ đá quý Quốc tế.

Từ hoạt động khai thác, cắt mài đá quý đơn thuần, DOJI chuyển sang sản xuất, bán lẻ trang sức. Công ty đầu tư nhà máy với diện tích trên 10.000 m2, ứng dụng công nghệ tiên tiến, từ đó tạo nên những sản phẩm có chất lượng dẫn đầu thị trường. Nhờ áp dụng công nghệ cao, cộng thêm đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có tay nghề cao, các sản phẩm đá quý của DOJI có thể cắt mài đá quý chất lượng cao xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ…hay những dòng sản phẩm mang phong cách đỉnh cao, thiết kế tinh tế và sang trọng như: trang sức kim cương mang thương hiệu Diamond House và Thế Giới Kim Cương, trang sức cưới Wedding Land, trang sức Vàng 24K cùng công nghệ tân tiến, quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc.

Mọi sản phẩm của DOJI đều mang sức hấp dẫn riêng, đáp ứng mọi nhu cầu tỏa sáng trong cuộc sống.

Đầu năm 2012, Tập đoàn DOJI đã trở thành cổ đông chiến lược và tham gia tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Tiên Phong – nay là TPBank, chính thức bước chân vào giới 'banker'.



Kể từ đó, TPBank liên tiếp tạo ra sự bất ngờ cho thị trường bằng những sản phẩm tiên phong, sáng tạo, đầy màu sắc công nghệ. Nổi bật là LiveBank, hệ thống điểm giao dịch hoàn toàn tự động hoạt động 24/7.

LiveBank còn tiến xa hơn khi trở thành ngân hàng đầu tiên xác thực định danh điện tử (eKYC), áp dụng công nghệ sinh trắc học để cung cấp nhiều sản phẩm tài chính tức thời, phát hành thẻ ghi nợ hoàn toàn tự động trong vài phút. Tất cả làm nên thương hiệu ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam.

Tại thủ đô Hà Nội, DOJI Tower nổi bật với thiết kế mặt ngoài tạo hình viên kim cương khổng lồ, kiêu hãnh tọa lạc tại nút giao Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học – Điện Biên Phủ.



Đây chính là "siêu phẩm" đầu tiên mở màn cho "bộ sưu tập" Kim địa ốc – bất động sản nghệ thuật kim hoàn của Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND – niềm tự hào trong lĩnh vực bất động sản của Tập đoàn DOJI.



DOJILAND được thành lập năm 2014 với tư duy khác biệt và sản phẩm chạm đến cảm xúc của khách hàng, DOJILAND đã mang đến một câu trả lời vượt ngoài mong đợi. Không chỉ chứng minh được năng lực, uy tín thông qua các dự án tầm cỡ, DOJILAND còn tiên phong mang đến dòng sản phẩm độc đáo mang tên Kim Địa Ốc – Bất động sản nghệ thuật kim hoàn. Đó là sự kết hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật chế tác kim hoàn, tạo nên hàng loạt các công trình biểu tượng đặc sắc.

Sau DOJI Tower, 2 công trình biểu tượng tiếp theo đều được DOJILAND phát triển tại Hải Phòng. Trong đó, Diamond Crown Hai Phong – mang biểu tượng Vương miện Kim cương của Nữ hoàng với thiết kế Diagrid độc đáo, còn Golden Crown Hai Phong được thiết kế theo hình tượng Vương miện Vàng của Nhà vua. Đây cũng là Tòa tháp chung cư cao nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại. Các công trình của DOJILAND là dấu ấn tiên phong mang kiến trúc đẳng cấp quốc tế và xu hướng sống thông minh về thành phố Cảng.



Trước đó, DOJILAND đã phát triển thành công nhiều dự án cao cấp tại Quảng Ninh gồm Khu căn hộ hạng sang The Sapphire Residence, Dự án căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao Best Western Premier Sapphire Ha Long và Khu dinh thự hạng sang The Sapphire Mansions.

Với tinh thần bất động sản không chỉ là những công trình để ở mà còn làm đẹp cho thành phố, DOJILAND không ngừng sáng tạo, táo bạo phá bỏ giới hạn về hình khối, giải phóng công năng của kiến trúc và cải tiến giá trị mỹ quan của những toà nhà cao tầng, tạo nên những công trình phân khúc hạng sang lộng lẫy và độc đáo.



Tròn 30 năm thành lập, dù trong lĩnh vực vàng bạc trang sức, tài chính & ngân hàng hay bất động sản, DOJI luôn chứng tỏ bộ gen vượt trội của mình. Họ có tầm nhìn dài hạn, các bước đi tiên phong được thực hiện bằng phương pháp khoa học, sáng tạo mà vẫn đậm màu sắc nghệ thuật.



Tập đoàn DOJI đã không ngừng khẳng định vị thế Top 5 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, đẳng cấp Thương hiệu quốc gia Việt Nam, sẵn sàng tâm thế hội nhập và vươn xa trong khu vực cũng như trên trường quốc tế trong tương lai.