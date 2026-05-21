Hari Won: "Tôi và Trấn Thành không liên quan tiền bạc gì hết"

Chiều 20/5, lễ công bố phát sóng chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen mặt như Hari Won, Gil Lê, Võ Tấn Phát, Hữu Đằng... Ngay từ sớm, thảm đỏ sự kiện đã trở nên nhộn nhịp khi các khách mời đồng loạt xuất hiện với diện mạo chỉn chu, rạng rỡ và liên tục giao lưu cùng truyền thông lẫn khán giả.

Hari Won gây chú ý với visual trẻ trung, thanh lịch trong chiếc váy trắng, ghi điểm với thần thái ngày càngthăng hạng. Trong khi đó, Gil Lê giữ phong cách cool ngầu quen thuộc, còn Võ Tấn Phát và Hữu Đằng mang đến bầu không khí vui vẻ với những màn tung hứng hài hước trên thảm đỏ.

Tại sự kiện, các nghệ sĩ cũng có những chia sẻ xoay quanh hành trình đồng hành cùng chương trình. Gây chú ý là chia sẻ của Hari Won. Cô cho biết nhận lời đồng hành cùng Siêu Tài Năng Nhí vì chương trình mang đến cho mình cảm xúc đặc biệt.

Hari Won chia sẻ mùa 5 khiến cô xúc động nhiều hơn mong đợi. Nữ ca sĩ kể ngay từ những tập đầu cô đã liên tục bật khóc. Cô đặc biệt nghẹn ngào khi nhìn lại những gương mặt từng tham gia từ các mùa đầu nay đã trưởng thành, có em bước sang tuổi 20, có em đã ở tuổi thiếu niên. Hari Won còn tiết lộ cô từng nhắn tin cho Trấn Thành trong lúc ghi hình để kể về cảm giác xúc động khi thấy các bé lớn lên theo thời gian.

Khi Võ Tấn Phát hỏi vui về chuyện chi tiền trong chương trình có cần "xin phép" ông xã hay không, Hari Won lập tức khẳng định: "Ủa, liên quan gì? Không có liên quan, tiền bạc là không có liên quan gì hết. Tiền bạc là chị chi bao nhiêu đó là chuyện của chị, chồng chị không nói gì chị được, nhưng chồng chị chi cái gì thì chị nói được". Chia sẻ thẳng thắn cùng cách tung hứng tự nhiên của Hari Won khiến không khí sự kiện thêm phần rôm rả, qua đó cho thấy quyền lực của "nóc nhà" Hari Won trong cuộc sống gia đình.

Là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt, Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã trở thành hình mẫu hôn nhân được đông đảo khán giả chú ý. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong phim Bệnh Viện Ma rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2016 sau khoảng thời gian hẹn hò ngắn.

Suốt nhiều năm qua, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, không ngại công khai những khoảnh khắc ngọt ngào hay các màn tung hứng hài hước trên mạng xã hội. Chính sự thoải mái, tự nhiên trong cách thể hiện tình cảm khiến cặp đôi thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Tuy nhiên, không ít lần hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won vướng nghi vấn trục trặc. Thậm chí, xuất hiện tin đồn giữa họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Về vấn đề này, nam đạo diễn từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy".

Một dịp khác, Trấn Thành nói thêm: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".

Song song đó, nhìn cách cả hai tự nhiên thể hiện cử chỉ ngọt ngào giữa nơi đông người càng khiến tin đồn trở nên thiếu cơ sở. Đơn cử như mới đây, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm đã đăng tải vlog ghi lại chuyến du lịch Hàn Quốc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc khám phá xứ kim chi của cặp đôi, cư dân mạng lại đặc biệt chú ý đến "nhân vật cameo" xuất hiện phía sau khung hình, không ai khác chính là Trấn Thành và Hari Won.

Trong đoạn clip chỉ kéo dài vài giây, Trấn Thành và Hari Won bị camera vô tình ghi lại khoảnh khắc cực tình tứ. Nam đạo diễn liên tục ghé sát trò chuyện với bà xã, sau đó còn vòng tay ôm và kéo Hari Won vào lòng đầy tự nhiên. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua ở background nhưng màn phát "cẩu lương" của cặp đôi đình đám Vbiz nhanh chóng khiến netizen rần rần bàn tán.