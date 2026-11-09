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HDBank được chấp thuận sửa đổi giấy phép, nâng vốn điều lệ lên hơn 65.000 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

HDBank được chấp thuận sửa đổi giấy phép, nâng vốn điều lệ lên hơn 65.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank, ghi nhận mức vốn mới hơn 65.068 tỷ đồng.

Theo công bố thông tin bất thường ngày 5/11, HDBank cho biết đã nhận được Quyết định số 2433/QĐ-NHNN của NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng.

Theo quyết định, vốn điều lệ của HDBank được ghi nhận ở mức 65.068.592.190.000 đồng, tương đương hơn 65.068 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng.

HDBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Mức vốn điều lệ mới được ghi nhận sau khi HDBank hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu thưởng, với tổng tỷ lệ 30%. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ hơn 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.068 tỷ đồng.

Cụ thể, HDBank đã phát hành khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 25%, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 12.513 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2025.

Bên cạnh đó, ngân hàng phát hành thêm hơn 250,2 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 5%, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 2.502 tỷ đồng. Nguồn thực hiện đến từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của HDBank duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kết thúc 9 tháng năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, ngân hàng ghi nhận 5.191 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 34.062 tỷ đồng, tăng 12,2%; trong đó, thu nhập ngoài lãi đạt 6.538 tỷ đồng, tăng 21,8%. Các chỉ số hiệu quả hoạt động tiếp tục được duy trì với ROE đạt 22,8%, ROA đạt 1,9% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 24,9%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của HDBank đạt 1,143 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 756.000 tỷ đồng, tăng 28,55%; tổng huy động vốn đạt 1,024 triệu tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 94.304 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,9%, trong khi các chỉ số thanh khoản LCR và NSFR theo chuẩn Basel III đều duy trì trên 100%.

Ở phạm vi khu vực, HDBank tiếp tục cải thiện vị thế khi được xếp thứ 121 trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố. Thứ hạng này tăng 13 bậc so với năm 2025 và tăng tổng cộng 140 bậc so với lần đầu ngân hàng góp mặt vào năm 2024.

Đáng chú ý, HDBank cũng là một trong 9 ngân hàng Việt Nam đang xúc tiến kế hoạch thành lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), cùng với Vietcombank, MB, TPBank, LPBank, SHB, Nam A Bank, MSB và Techcombank.


Theo Phạm Hiếu

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